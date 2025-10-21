21/10/2025
Universo POP
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça
Criança viraliza por pedir esmola para “tia doente” usando foto de Lady Gaga
Ana Castela abre o jogo e nega que pais sejam contra namoro com Zé Felipe
Linkin Park celebra retorno ao Brasil e exalta energia única dos fãs brasileiros
Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de desviar R$ 100 milhões
Horóscopo do dia: previsões para seu signo nesta terça-feira

Neymar e Bruna Biancardi compartilham banho com as filhas. Veja foto!

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
neymar-e-bruna-biancardi-compartilham-banho-com-as-filhas.-veja-foto!

Neymar Jr. apareceu curtindo um momento de muita fofura ao lado da esposa, Bruna Biancardi, e das duas filhas do casal, Mavie e a recém-nascida Mel. O registro raro dos agora quatro integrantes da família foi compartilhado no perfil das redes sociais da esposa do jogador nessa segunda-feira (20/10).

A pequena Mavie, primogênita do titular do Santos om Biancardi, roubou a cena e conquistou a admiração dos internautas. Na foto, a menina de 2 anos aparece olhando para os pais, enquanto os imita fazendo biquinho para a foto.

Confira:

10 imagensNeymar leva Mavie ao vestiário antes de Santos x Corinthians; assistaNeymar e Mavie compareceram ao jogo do Santos nesta quarta-feira (15/10)Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogadorBruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogadorBruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de MavieFechar modal.1 de 10

2 de 10

Neymar leva Mavie ao vestiário antes de Santos x Corinthians; assista

Reprodução/Instagram3 de 10

Neymar e Mavie compareceram ao jogo do Santos nesta quarta-feira (15/10)

4 de 10

Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador

Reprodução/Instagram.5 de 10

Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador

Reprodução/Instagram.6 de 10

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram.7 de 10

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram.8 de 10

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram.9 de 10

Bruna Biancardi compartilhou álbum de fotos do aniversário de Mavie

Reprodução/Instagram.10 de 10

Bruna Biancardi reage a rumores de crise com Neymar com publicação romântica ao lado do jogador

Reprodução/Instagram.

Leia também

Crise? Por aqui não

Nos últimos dias, a web especulou uma possível crise matrimonial entre Neymar e Bruna Biancardi. Apesar das várias negativas que a esposa do jogador deu a internautas e veículos da imprensa, continuaram a circular nas redes rumores de que o casal não estaria nos melhores termos.

A falta de momentos juntos nas redes sociais foi o principal indício apontado. No Dia das Crianças, ambos compartilharam cliques ao lado das filhas, mas acabaram deixando o outro de fora das publicações.

Para responder às especulações, Bruna Biancardi decidiu desde então aumentar a presença do camisa 10 do Santos no perfil — como fez agora com a foto da família tomando banho juntos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost