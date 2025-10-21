neymar-e-bruna-biancardi-compartilham-banho-com-as-filhas.-veja-foto!

Neymar Jr. apareceu curtindo um momento de muita fofura ao lado da esposa, Bruna Biancardi, e das duas filhas do casal, Mavie e a recém-nascida Mel. O registro raro dos agora quatro integrantes da família foi compartilhado no perfil das redes sociais da esposa do jogador nessa segunda-feira (20/10).
A pequena Mavie, primogênita do titular do Santos om Biancardi, roubou a cena e conquistou a admiração dos internautas. Na foto, a menina de 2 anos aparece olhando para os pais, enquanto os imita fazendo biquinho para a foto.
Confira:
Crise? Por aqui não
Nos últimos dias, a web especulou uma possível crise matrimonial entre Neymar e Bruna Biancardi. Apesar das várias negativas que a esposa do jogador deu a internautas e veículos da imprensa, continuaram a circular nas redes rumores de que o casal não estaria nos melhores termos.
A falta de momentos juntos nas redes sociais foi o principal indício apontado. No Dia das Crianças, ambos compartilharam cliques ao lado das filhas, mas acabaram deixando o outro de fora das publicações.
Para responder às especulações, Bruna Biancardi decidiu desde então aumentar a presença do camisa 10 do Santos no perfil — como fez agora com a foto da família tomando banho juntos.