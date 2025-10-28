Neymar inicia transição física e fica perto do retorno aos gramados

Neymar iniciou nesta terça-feira (28/10) a fase de transição física no Santos, após se recuperar de uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita. Pela primeira vez desde o problema, o craque voltou a treinar com bola no CT Rei Pelé, sinalizando que seu retorno aos gramados está cada vez mais próximo.
Embora tenha começado a fase de condicionamento físico com bola, pela proximidade, Neymar dificilmente estará disponível para o duelo contra o Fortaleza, no próximo sábado (31/10), na Vila Belmiro. A expectativa é de que ele possa retornar aos jogos no confronto contra o Flamengo, marcado para 9 de novembro, no Maracanã.
Desde a lesão, em 18 de setembro, Neymar passou por um intenso programa de fisioterapia e fortalecimento muscular.
O craque é esperança do Peixe para espantar o risco de rebaixamento. A equipe ocupa a 16ª colocação com 32 pontos, um a mais que o Vitória, primeira equipe dentro da zona do descenso.