Neymar Jr. celebra aniversário de Mavie com declaração em post: “Sempre aqui pra você”

Em comemoração aos 2 anos da filha, Mavie, o craque Neymar Jr. compartilhou nesta segunda-feira (6/10) uma foto com a menina, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. A celebração de aniversário aconteceu de forma antecipada, na última quinta-feira (2/10), em Vicente, litoral de São Paulo.
Neymar publicou um registro em que aparece com a herdeira no colo, ambos sorridentes. “Parabéns, meu amor. Que Deus possa continuar te abençoando. Sempre estarei aqui pra você! Dia da Maviezinha”, declarou o jogador do Santos, comemorando a data que marca mais um ano de vida da menina.
Mavie viveu mais um momento de princesa. Depois da festa luxuosa, a mãe, Bruna Biancardi, mostrou nos stories a menina caminhando por um chão coberto de confetes até encontrar uma surpresa de aniversário. A cesta, enviada por Davi Lucca e sua mãe, Carol Dantas, acompanhados do padrasto Vinícius Martinez e do irmão caçula, Valentim, estava repleta de comidinhas saudáveis, bolo, docinhos sem açúcar e muitos balões coloridos. “Eles pensaram em todos os detalhes!”, elogiou a influenciadora.
Por outro lado, Mavie apareceu com o braço engessado em uma publicação no domingo (5/10). Neymar contou nas redes sociais que a filha acabou se machucando e precisou de atendimento médico. “Levamos ao hospital e agora já está tudo bem. Uns diazinhos com isso e já era”, tranquilizou o jogador.