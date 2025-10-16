16/10/2025
Neymar leva Mavie ao vestiário antes de Santos x Corinthians; assista

O Santos venceu o Corinthians por 3 x 1, na última quarta-feira (15/10), mas quem roubou a cena foi Mavie, filha de Neymar. Machucado, o craque não entrou em campo, mas foi ao estádio e aproveitou para levar a filha ao vestiário.

A menina, filha do jogador com Bruna Biancardi, aproveitou para interagir com o mascote do Peixão e ainda encontrou outros atletas. Assista:

Sem Neymar em campo, o Santos segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento. O clube é o 16º, com 31 pontos, três a mais que o Vitória, o 17º.

O último jogo do camisa 10 foi o empate em 1 x 1 com o Atlético-MG, no dia 14 de setembro. Na temporada, o jogador entrou em campo 21 vezes, marcou seis gols e deu três assistências.

A próxima partida do Santos será contra o Vitória, na próxima segunda-feira (20/10), às 21h30, na Vila Belmiro.

