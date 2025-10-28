28/10/2025
Universo POP
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance

Neymar retoma treinos com bola e inicia fase final da recuperação no Santos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
neymar-retoma-treinos-com-bola-e-inicia-fase-final-da-recuperacao-no-santos

Neymar deu mais um passo no caminho de volta aos gramados. Nesta terça-feira (28/10), o camisa 10 do Santos iniciou a fase de transição física e retomou o contato com a bola no CT Rei Pelé, em Santos.

O atacante usou chuteiras pela primeira vez desde a lesão muscular de grau 2 no reto femoral da coxa direita, região conhecida como quadríceps. O problema aconteceu em 18 de setembro, durante um treinamento na Baixada Santista.

Veja as fotos

Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.
Neymar retoma treinos com bola e inicia fase final da recuperação no SantosFotos: Raul Baretta/ Santos FC.
Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.
Neymar retoma treinos com bola e inicia fase final da recuperação no SantosFotos: Raul Baretta/ Santos FC.
Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.
Neymar retoma treinos com bola e inicia fase final da recuperação no SantosFotos: Raul Baretta/ Santos FC.
Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.
Neymar retoma treinos com bola e inicia fase final da recuperação no SantosFotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Leia Também

A retomada das atividades marca o início dos trabalhos de condicionamento físico com bola, etapa considerada decisiva na recuperação do jogador. O clube trata o avanço com cautela, mas a evolução é vista internamente como positiva.

O retorno de Neymar ainda não deve acontecer neste fim de semana. A tendência é que ele siga em tratamento e observação, ficando fora da partida contra o Fortaleza, sábado (1º/11), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O plano mais provável dentro do departamento médico e físico do Santos é que o craque volte a campo no confronto diante do Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost