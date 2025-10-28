Neymar deu mais um passo no caminho de volta aos gramados. Nesta terça-feira (28/10), o camisa 10 do Santos iniciou a fase de transição física e retomou o contato com a bola no CT Rei Pelé, em Santos.

O atacante usou chuteiras pela primeira vez desde a lesão muscular de grau 2 no reto femoral da coxa direita, região conhecida como quadríceps. O problema aconteceu em 18 de setembro, durante um treinamento na Baixada Santista.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Neymar retoma treinos com bola e inicia fase final da recuperação no Santos Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar retoma treinos com bola e inicia fase final da recuperação no Santos Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar retoma treinos com bola e inicia fase final da recuperação no Santos Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar retoma treinos com bola e inicia fase final da recuperação no Santos Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Voltar

Próximo

A retomada das atividades marca o início dos trabalhos de condicionamento físico com bola, etapa considerada decisiva na recuperação do jogador. O clube trata o avanço com cautela, mas a evolução é vista internamente como positiva.

O retorno de Neymar ainda não deve acontecer neste fim de semana. A tendência é que ele siga em tratamento e observação, ficando fora da partida contra o Fortaleza, sábado (1º/11), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O plano mais provável dentro do departamento médico e físico do Santos é que o craque volte a campo no confronto diante do Flamengo, no dia 9 de novembro, no Maracanã.