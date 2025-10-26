Neymar se enfurece com boatos sobre possível saída do Santos; veja o que ele disse

O futuro de Neymar no Santos voltou a gerar especulação neste domingo (26/10), após publicação do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo ele, o Santos não demonstraria interesse em renovar o contrato do atacante, vigente até 31 de dezembro, e que a negociação visava apenas uma extensão de seis meses, até a Copa do Mundo de 2026. A notícia provocou reação imediata do jogador e de seu pai, que classificaram a informação como falsa.

O jornalista também levantou a possibilidade de que o próprio jogador não estivesse interessado em permanecer, já que sua participação na Seleção Brasileira não seria mais garantida.

O colunista destacou ainda que o clube atravessa momento delicado no Campeonato Brasileiro e enfrenta dificuldades em recuperar desempenho consistente, além de mencionar o histórico recente de lesões do camisa 10.

Crítica de Neymar

Neymar pai e Neymar Jr. logo reagiram e classificaram as informações como falsas. Nas redes sociais, o empresário escreveu: “Na minha opinião, isso não é um ‘colunista’, mas alguém que não tem compromisso com a verdade. E ainda usa meu nome. Mais uma vez temos que vir a público desmentir uma notícia. Desta vez o Jornal O Globo, através de um dos seus colunistas, endossa tal fato mentiroso. Lastimável…”, disse.

O próprio Neymar também se manifestou, comentando a publicação com a frase: “Bando de idiota”, demonstrando incômodo com a divulgação da reportagem.

Histórico recente e condições físicas

Desde seu retorno ao Santos em janeiro, Neymar sofreu três lesões na coxa e ainda não tem previsão exata de retorno aos gramados. Fora de combate desde setembro, o atacante não é convocado para a Seleção Brasileira desde 2023, quando passou por cirurgia no joelho. Caso se recupere plenamente, há expectativa de que ele possa voltar a jogar em 9 de novembro, contra o Flamengo.

A situação física e a indefinição sobre seu futuro geram atenção especial, já que o contrato do craque está em seu último mês e a reta final do Brasileirão exige que o Santos priorize desempenho e consistência da equipe.

Posição do Santos

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, reafirmou que a prioridade do Santos é a competição e que qualquer decisão sobre renovação será tomada no momento adequado.

“Contato com pai do Neymar é constante e permanente. Não discutimos renovação ainda. Avaliaremos no momento certo. A tendência é de que o Neymar permaneça. O projeto não são seis meses, foi sempre visando a Copa do Mundo. Para o Santos e para o Brasil. Vamos avaliar, ver as questões financeiras e condições técnicas do jogador. Não houve conversa de renovação por enquanto”, disse o dirigente em entrevista na zona mista.

Teixeira aproveitou ainda para comentar sobre a arbitragem nos últimos jogos, destacando erros que, segundo ele, prejudicaram a equipe. “Uma soma de fatores que nós temos tido muito prejuízo. Santos participa das reuniões de arbitragem na CBF, leva lances positivos, construtivos. Assim como também os erros apontados. Temos sido muito prejudicados… Inadmissível. Santos não tolera mais esse tipo de erro, erros graves”, afirmou.

Próximos passos

O Santos volta a campo no próximo sábado (1/11) para enfrentar o Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o clube deve concentrar esforços em recuperar pontos na tabela e garantir um desempenho consistente, enquanto o futuro de Neymar, entre lesões e especulações, permanece indefinido.

