Neymar se manifesta sobre relação de Ana Castela e Zé Felipe: “A voz do povo é a voz de Deus”

07/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
neymar-se-manifesta-sobre-relacao-de-ana-castela-e-ze-felipe:-“a-voz-do-povo-e-a-voz-de-deus”

Zé Felipe foi surpreendido nesta terça-feira (7/10) ao receber uma ligação de Ana Castela enquanto participava do podcast “PodPah” com Mítico e Igão. A cantora sertaneja estava gravando o programa “Altas Horas”, nos Estúdios Globo, ao lado de Neymar, que logo expressou apoio ao relacionamento dos dois.

Durante a participação extra de Ana e Neymar no podcast, um dos apresentadores, Igor Cavalari, questionou o jogador se ele acha que os dois cantores “vão namorar”, ao que o marido de Biancardi respondeu: “A voz do povo é a voz de Deus”.

Veja as fotos

Reprodução: YouTube/PodPah
Zé Felipe no “PodPah”Reprodução: YouTube/PodPah
Reprodução / YouTube @PodPah
Zé Felipe no PodPahReprodução / YouTube @PodPah
Reprodução / YouTube @PodPah
Zé Felipe no PodPahReprodução / YouTube @PodPah
Foto: Instagram/@anacastelacantora
Novo registro de Ana Castela e Zé Felipe nas redes sociaisFoto: Instagram/@anacastelacantora

A boiadeira, que estava em videochamada, acabou ficando sem graça e deu um sorriso tímido, enquanto Zé Felipe também se mostrou tímido com a situação e não comentou a respeito.

Segundo os apresentadores do programa, Ana ligou para o sertanejo após se apresentar no “Altas Horas” com a canção feita em parceria com o filho de Leonardo.

