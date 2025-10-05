Neymar tranquiliza fãs após susto com Mavie e mostra filha com o braço enfaixado

Mal se recuperaram da grandiosidade da festa de aniversário, o jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi passaram por um grande susto com a pequena Mavie. A filha do casal, que acaba de completar 2 anos, machucou o braço em casa e precisou ser levada às pressas para um hospital.

Neymar usou seus stories do Instagram para tranquilizar os fãs e dar detalhes do acidente. O jogador do Santos publicou uma foto da criança com o braço enfaixado. “Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem. Uns diazinhos com isso e já era”, afirmou o atleta na publicação. A causa exata da lesão não foi detalhada.

O susto aconteceu poucos dias depois de Mavie celebrar seu aniversário em uma festança milionária que parou São Vicente, no litoral paulista, na última quinta-feira (2/10). A comemoração, avaliada em cerca de R$ 4 milhões, foi uma verdadeira superprodução.

A decoração luxuosa levou três dias para ser montada e contou com itens grandiosos, como 10 mil balões importados da Itália, reforçando o clima de glamour do evento. Felizmente, o incidente doméstico não teve consequências graves, e a pequena Mavie deve se recuperar rapidamente.