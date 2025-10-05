Neymar tranquiliza fãs após susto com Mavie e mostra filha com o braço enfaixado

05/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Mal se recuperaram da grandiosidade da festa de aniversário, o jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi passaram por um grande susto com a pequena Mavie. A filha do casal, que acaba de completar 2 anos, machucou o braço em casa e precisou ser levada às pressas para um hospital.

Neymar usou seus stories do Instagram para tranquilizar os fãs e dar detalhes do acidente. O jogador do Santos publicou uma foto da criança com o braço enfaixado. “Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem. Uns diazinhos com isso e já era”, afirmou o atleta na publicação. A causa exata da lesão não foi detalhada.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram: @neymarjr
Neymar mostra Mavie com o braço enfaixadoReprodução / Instagram: @neymarjr
Reprodução: X
Mavie mostrou como é fã de Maria Clara & JP em registro de Bruna BiancardiReprodução: X
Reprodução: Instagram Neymar/Montagem
Mavie e NeymarReprodução: Instagram Neymar/Montagem
Foto: Raphael Gianetta
Festa de 2 anos de MavieFoto: Raphael Gianetta
Reprodução Instagram @brunabiancardi
Festa de 2 anos de MavieReprodução Instagram @brunabiancardi
Reprodução Instagram @brunabiancardi
Festa de 2 anos de MavieReprodução Instagram @brunabiancardi

O susto aconteceu poucos dias depois de Mavie celebrar seu aniversário em uma festança milionária que parou São Vicente, no litoral paulista, na última quinta-feira (2/10). A comemoração, avaliada em cerca de R$ 4 milhões, foi uma verdadeira superprodução.

A decoração luxuosa levou três dias para ser montada e contou com itens grandiosos, como 10 mil balões importados da Itália, reforçando o clima de glamour do evento. Felizmente, o incidente doméstico não teve consequências graves, e a pequena Mavie deve se recuperar rapidamente.

