Neymar volta à Globo em especial do “Altas Horas” e encerra anos de afastamento com a emissora

Escrito por Portal Leo Dias
Depois de anos de distanciamento, Neymar Jr. está de volta à tela da Globo. A reaproximação acontece neste sábado (25), no “Altas Horas” edição especial dedicada ao Criança Esperança, em uma participação que une família, emoção e causas sociais. No palco, o craque divide espaço com a filha Mavie e a esposa Bruna Biancardi, fala da infância, do retorno ao Santos e do trabalho com seu instituto — tudo isso diante de uma plateia formada por crianças atendidas por projetos sociais.

O retorno de Neymar à Globo acontece com todos os ingredientes certos para virar a página: clima leve, foco em crianças, apelo emocional e a imagem do atleta como pai e exemplo. A participação no programa comandado por Serginho Groisman marca a reaproximação oficial entre o jogador e a emissora, depois de anos de afastamento.

Durante muito tempo, Neymar evitou programas da casa. O motivo? Críticas feitas ao longo dos anos por comentaristas da Globo — entre elas, algumas declarações de Galvão Bueno, com quem o jogador teve uma relação tensa. Em 2023, Galvão chegou a dizer publicamente que havia uma “treta” entre os dois e que Neymar “não se sentia bem” ao lado dele. O narrador também negou que tenha chamado o craque de “idiota” em um áudio vazado, mas o desgaste na relação já era evidente.

Agora, o cenário mudou. E o retorno acontece no palco ideal: um especial do “Altas Horas” em homenagem ao Mês das Crianças e ao Criança Esperança, com foco em sonhos, empatia e transformação.

“Voltar foi algo surreal, não esperava ser recebido como fui […], foi muito emocionante rever meus amigos e minha família naquele momento”, disse Neymar sobre sua volta ao Santos, onde começou a carreira. Na conversa com Serginho, ele também fala do Instituto Projeto Neymar Jr., que hoje atende cerca de 3 mil crianças, e sobre o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026.

A presença da filha Mavie e da esposa Bruna reforça a imagem mais familiar e emocional do jogador — e ajuda a Globo a mostrar uma nova fase do atleta, mais ligada ao social e menos às polêmicas.

Além de Neymar, o programa conta com Ana Castela, que apresenta a animação “Turma da Boiadeirinha”, e outros convidados ligados ao universo infantil, como Palavra Cantada, Fofão, Miguelzinho do Cavaco, Juju Menotti, Tierry e Nat Guaresch. O episódio vai ao ar no sábado, 25 de outubro.

A reaproximação de Neymar com a Globo pode não ser um movimento isolado. Com o craque de volta ao futebol brasileiro e à cena midiática nacional, a tendência é que essa relação se aqueça ainda mais — seja em programas, campanhas ou coberturas esportivas. Para o público, o que fica é o retrato de um novo Neymar: mais acessível, mais presente e de volta ao horário nobre.

