NFL mantém Bad Bunny no Super Bowl LX mesmo após críticas de Trump

O cantor latino Bad Bunny seguirá como atração principal do esperado show de intervalo do Super Bowl LX, marcado para 8 de fevereiro de 2026. O comissário da NFL, Roger Goodell, afirmou, em coletiva nessa quarta-feira (22/10), que a decisão foi cuidadosamente analisada e não será alterada, apesar das críticas do presidente americano Donald Trump.

“É tudo muito bem pensado. Não tenho certeza se já selecionamos um artista sem sofrer críticas ou reações negativas. É bem difícil fazer isso quando se tem centenas de milhões de pessoas assistindo”, disse Goodell.

Bad Bunny, nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, é o primeiro porto-riquenho a comandar o show do Super Bowl. Com 31 anos, o cantor mistura pop, reggaeton e ritmos latinos e está entre os artistas mais ouvidos do mundo, com mais de 80 milhões de ouvintes mensais só no Spotify.

Trump, crítico da política imigratória nos EUA, questionou a escolha do artista: “Nunca ouvi falar dele. Não sei quem ele é, não sei por que estão fazendo isso. É loucura. Eu acho ridículo”, afirmou o presidente. Para ele, a decisão da NFL reflete mensagens políticas presentes nos shows de Bad Bunny, que valorizam a cultura latina e são contra a política de imigração do governo dos EUA.

Para Goodell, no entanto, a escolha de Bad Bunny vai além da música: “Ele é um dos artistas mais importantes e populares do mundo. É isso que tentamos alcançar. É um palco importante para nós”, afirmou, reforçando que a NFL quer entregar um show de grande impacto global.

O Super Bowl LX acontecerá no Levi’s Stadium, Califórnia, casa do San Francisco 49ers. A final reúne o campeão da AFC (American Football Conference) contra o vencedor da NFC (National Football Conference).