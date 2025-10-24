NFL multa time em R$ 1,6 milhões por violar protocolo de concussão

A NFL aplicou multas que totalizam US$ 315 mil (R$ 1,6 milhões na cotação atual) ao New York Giants, ao técnico Brian Daboll e ao running back Cam Skattebo, por descumprimento do protocolo de concussão durante o jogo contra o Philadelphia Eagles, em 9 de outubro. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (24/10) em comunicado conjunto da liga e da NFL Players Association.

O incidente aconteceu no MetLife Stadium, no terceiro quarto, quando o quarterback novato Jaxson Dart caiu no campo e precisou passar por avaliação médica de concussão. Segundo as regras da liga, apenas o médico do clube, o preparador físico e um consultor independente podem estar presentes na tenda durante o exame.

Durante a avaliação, Daboll se aproximou da tenda médica e colocou a cabeça brevemente para dentro, enquanto Skattebo entrou na tenda antes do fim do exame. A liga considerou que a presença deles “criou a percepção de interferência”, mesmo que a revisão não tenha identificado impacto na avaliação do jogador.

Os Giants foram multados em US$ 200 mil, Daboll em US$ 100 mil e Skattebo em US$ 15 mil por violar o protocolo e demonstrar conduta prejudicial à liga.

Após o jogo, o técnico explicou que queria checar o estado de Dart para decidir se usaria um tempo técnico em uma quarta descida, caso o QB estivesse disponível. A NFL reforçou que a equipe médica e o consultor independente seguiram todos os procedimentos corretamente.

Como resposta ao episódio, o Giants implementaram medidas corretivas imediatas, incluindo treinamentos adicionais para a equipe, atualizações para jogadores e regras mais rígidas. Dart retornou à partida e ajudou a equipe a vencer o Eagles por 34 x 17. Posteriormente, passou por todas as etapas do processo de retorno da liga, sem complicações.