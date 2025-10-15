NFL projeta futuro no Brasil e planeja expandir jogos no país: “Compromisso”

A NFL realizou nesta semana sua primeira visita oficial ao Maracanã, no Rio de Janeiro, para iniciar os preparativos da partida programada para 2026. O estádio será o palco da estreia da liga de futebol americano na capital fluminense, dentro de um contrato de cinco anos que prevê ao menos três jogos no país.

Após duas partidas realizadas em São Paulo (entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em 2024, e Los Angeles Chargers contra Kansas City Chiefs, em 2025), a liga confirmou a expansão para o Rio e avalia novas possibilidades em outras cidades brasileiras.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jogo de futebol americano entre entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers/Reprodução/Travis Kelce Jogo de futebol americano entre entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers/Reprodução/Travis Kelce Patrick Mahomes e Justin Herbert estarão no jogo da NFL no Brasil/Reprodução Divulgação/NFL Brasil Voltar

Próximo

Em entrevista ao O Globo, o gerente-geral da NFL no Brasil, o mexicano Luis Martínez, afirmou que o país é considerado prioridade dentro da estratégia global da organização.

“Tudo foi muito tentador, porque entrar em um país novo e conhecer… para ser muito autêntico com a cultura, com o que os torcedores estão normalmente buscando, foi um desafio grande. Mas para nós, como NFL, também foi um motivo para estarmos orgulhosos. Os resultados são muito positivos. Como país, o Brasil é uma prioridade grande para a NFL”, declarou.

Martínez ressaltou que o projeto é de longo prazo e vai além das partidas em si. “Nosso compromisso é com o Brasil, não com um estado ou cidade. Isso não vai mudar, é algo para longo prazo. Não começou com o jogo entre Packers e Eagles, começou mais de 10 anos atrás. Com social media, com conteúdo relevante em português, com um tom de voz diferente”, explicou.

Questionado sobre a escolha inicial por São Paulo, o executivo destacou que a capital paulista ofereceu as condições mais adequadas no início do projeto. “São Paulo é uma representação gigante e importantíssima do Brasil, como é Brasília, Rio, talvez Minas… o Brasil é muito variado. São Paulo tinha muitas coisas que eram muito importantes, como um estádio que cumpria com as características de que precisávamos, e uma relação com a cidade”, disse.

A mudança para o Rio, segundo Martínez, simboliza uma nova etapa da presença da NFL no país. “O Maracanã é um estádio icônico, todo mundo conhece. Relevante para os brasileiros, os cariocas, obviamente, mas também para o mundo inteiro. Estamos aqui para começar a ver, um ano antes do jogo, o que precisamos para que essa experiência de que tanto falamos seja ainda melhor que as que já executamos no Brasil”, afirmou.

Ele também revelou que a liga já iniciou os estudos para adaptar a cidade à identidade do evento. “Ainda não temos nossos planos de marketing e comercial. Mas sabemos que não é o mesmo que São Paulo. Tem que ser completamente diferente. Porque, outra vez, o que queremos é garantir que somos autênticos ao Rio, que temos um compromisso com o Rio. Para começar, um Cristo em que as oportunidades são gigantes… o Pão de Açúcar também nos abre as portas para muitas ideias de marketing, de ativações com influencers, celebridades, criadores; praias impressionantes; esportes que são muito cariocas também”, adiantou.

O contrato firmado com o Rio de Janeiro prevê cinco anos de parceria e ao menos três jogos nesse período. Martínez destacou que apenas o primeiro, em 2026, está confirmado no Maracanã, mas a alternância com outras cidades permanece como possibilidade. “Temos três jogos garantidos. Isso pode significar três temporadas seguidas, mas só 2026 está 100% garantido no Maracanã. E depois, talvez, ir para São Paulo ou novas cidades e estados. Não sabemos”, explicou.

A visita da NFL ao estádio também teve caráter técnico, com foco na preparação da estrutura. “O gramado sempre é prioridade. A segurança dos times, jogadores, treinadores, donos, mídia, visitantes… isso é o mais importante para nós. O que temos que ajustar no estádio para garantir que a experiência de todos seja a melhor?”, detalhou Martínez.

Segundo o executivo, a qualidade do campo será acompanhada de perto pela equipe técnica da liga. “A segurança dos jogadores que vão estar nesse gramado é prioridade número um. Nossas equipes especializada e a equipe do gramado do Maracanã estão trabalhando juntas. Temos tempo para garantir as especificações e os requerimentos de que precisamos”, completou.

Martínez também comentou sobre a parceria com o Grupo Globo, responsável pelas transmissões oficiais da NFL no Brasil. “Para nós, foi muito importante esta parceria, tomou muito tempo, então agora temos que nos conhecer melhor. Sempre queremos ter essa relação direta com o melhor e maximizar todas as oportunidades. A grande vantagem é que a Globo tem tudo: digital, TV aberta, TV fechada, jornal impresso, redes sociais…”, afirmou.

O dirigente destacou que o potencial dessa colaboração ainda está em fase inicial. “Acho que os brasileiros estão apenas começando a ver uma porcentagem muito pequena do potencial que temos junto da NFL com a Globo. Mas ainda estamos nessa fase de nos conhecer. É um contrato que vai além de transmissão de jogo”, concluiu.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!