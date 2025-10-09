Nickelodeon, MTV e outros quatro canais não vão mais existir no Brasil

Seis canais da TV por assinatura da Paramount não vão mais ser transmitidos aos espectadores brasileiros em 2026. Canais que marcaram gerações como Nickelodeon e MTV serão descontinuados do país a partir do dia 31 de dezembro deste ano.

Segundo o site Na Telinha, a medida vai afetar também os canais Nick Jr., Paramount, MTV Live e Comedy Central. A decisão teria sido motivada devido à baixa receita em publicidade dos canais. Além disso, o baixo número de assinantes seria outro fator que motivou os executivos da Paramount.

Drake & Josh

Jennette McCurdy estreou o seriado de televisão iCarly aos 14 anos

VJs da MTV: grande parte deles virou global

mtv brasil

Ainda segundo o site, a empresa voltaria todos os seus esforços para o streaming a partir do ano que vem. Assim, a Paramount passará a operar apenas pelo serviço Paramount+, sem parcerias com operadoras, e com a PlutoTV.

A transmissão de campeonatos esportivos, como a Libertadores, continuaria sem alterações. Assim, o objetivo da Paramount é focar no mercado de tecnologia, entregando seu conteúdo diretamente ao consumidor final.

A notícia representa um grande marco no entretenimento televisivo no Brasil. Conhecida por séries que marcaram a geração dos anos 2000, com Drake e Josh e iCarly, a Nickelodeon já foi um dos canais mais influentes entre o público infanto-juvenil. Durante o auge na década de 2010, já chegou a integrar o top 10 de canais mais assistidos da TV por assinatura.

O mesmo vale para a MTV, que depois de 13 anos, passa pela segunda descontinuação no país. De 1990 a 2013, a emissora já funcionou sob licença para a Abril, com programas como o Acesso MTV, Hermes & Renato e Fudêncio e Seus Amigos.