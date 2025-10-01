Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Cardi B e Nicki Minaj trocaram farpas intensas no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (29), após a cantora de “Starships” alfinetar Cardi e zombar de seu novo álbum, “Am I The Drama?”. Nicki publicou uma série de tuítes depreciativos, que depois apagou, e Cardi reagiu à altura, ironizando a rival e comentando sobre sua quarta gravidez.

O novo disco de Cardi estreou no topo da Billboard 200, tornando a artista a única rapper da história a lançar os dois primeiros álbuns da carreira na liderança da parada. Apesar do feito, Minaj minimizou a conquista, fazendo referência ao preço promocional do álbum no iTunes e zombando das curvas de Cardi, comparando-a ao dinossauro Barney.

Nicki também se aproveitou da letra de “Magnet”, faixa do álbum de Cardi, para atacar a rival, adaptando o trecho da música com acusações sobre gravidez, supostas infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. “Caindo das paradas com uma barriga enorme… Barney B tem HPV. Supostamente”, escreveu Minaj.

Cardi B respondeu na madrugada de terça-feira (30), com duras insinuações sobre o uso de drogas por Nicki e adaptando também a letra de “Magnet” para revidar. Entre outras declarações, Cardi disse: “Você sentiu minha falta, né? Agora beije os meus pés. Nada mais irritante do que uma v*dia entediada. Barbie da cocaína”. A rapper ainda debochou de Nicki e compartilhou imagens que aludiam à rival, além de relatar que foi pega de surpresa enquanto preparava comida em casa.

A rapper de “WAP” criticou Minaj por comparar números de vendas e desempenho, apontando artistas da mesma geração como referência: Rihanna, Taylor Swift e Drake. Cardi ainda rebateu as provocações sobre gravidez, mencionando problemas de fertilidade de Nicki no passado, associando-os ao uso de drogas.

O embate público entre as duas artistas continua repercutindo nas redes sociais, com fãs e seguidores acompanhando cada nova publicação.

VEJA TRETA COMPLETA: