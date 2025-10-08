08/10/2025
Universo POP
Nicolas Prattes garante nunca ter desanimado com Sabrina na hora H: “Nunca na minha vida”

Escrito por Portal Leo Dias
nicolas-prattes-garante-nunca-ter-desanimado-com-sabrina-na-hora-h:-“nunca-na-minha-vida”

Para a alegria de Sabrina Sato e a frustração de muitas pessoas, Nicolas Prattes garantiu que nunca desanimou na hora H! Durante sua participação no programa “Aberto ao Público”, de Maurício Meirelles, na última terça-feira (7/10), o ator afirmou que é duro na queda e que nunca “brochou”, nem com a apresentadora nem em nenhuma outra ocasião.

Nicolas, um dos primeiros convidados da segunda temporada do programa humorístico que também contou com Murilo Couto, Thiago Ventura e Bruna Louise, foi questionado se “já brochou com a Sabrina”. Antes que ele pudesse responder, Bruna interrompeu em tom de brincadeira: “Nicolas, eu te imploro!”.

Veja as fotos

Daniela Toviansky/Globo
Nicolas Prattes e Maurício Meirelles no “Aberto ao Público”Daniela Toviansky/Globo
Reprodução/Instagram @globoplay @sabrinasato
Sabrina Sato e Nicolas PrattesReprodução/Instagram @globoplay @sabrinasato
Reprodução
Sabrina Sato e Nicolas Prattes –Reprodução
Daniela Toviansky/Globo
Maurício Meirelles é um dos apresentadores e criador do “Aberto ao Público”, na GloboDaniela Toviansky/Globo
Foto: Divulgação
Novo programa de Maurício Meirelles na GloboFoto: Divulgação
Divulgação
Maurício Meirelles traz textos inéditos e “Webbullying” para SPDivulgação

A humorista explicou que queria que ele dissesse que sim para “acalentar o coração das mulheres”. “Porque aí, quando o Valdemar brochar comigo, eu penso: ‘Tudo bem, já brocharam com a Sabrina, né? É isso’”, disse Bruna, que acabou sendo surpreendida pela resposta do galã das novelas da Globo.

O ator, no entanto, foi firme ao responder e colocou um ponto final na especulação. Nicolas afirmou que nunca passou por essa experiência. “Nunca na minha vida”, declarou o galã, deixando claro que, pelo menos nesse quesito, não tem perrengue.

Vale lembrar que no episódio de estreia, Nicolas também encarou algumas armadilhas divertidas preparadas pelo elenco, com direito a participações da esposa e de amigos e familiares que toparam entrar na brincadeira.

