Nicolau Júnior vai apresentar projeto que reconhece Acrelândia como a cidade do café com leite

Atendendo a um pedido de instituições e setores que representam a comunidade de Acrelândia, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado estadual Nicolau Júnior, vai encaminhar junto à Mesa Diretora da Casa um projeto que reconhece Acrelândia como a cidade do café com leite. Nicolau recebeu vereadores, empresários e produtores de Acrelândia. O objetivo da reunião foi solicitar ao Poder Legislativo que representaram a Prefeitura, a Associação Comercial e Empresarial e o Sindicato Patronal do Município, na manhã desta quarta-feira, 8, para tratar da solicitação.

O presidente da Câmara de vereadores do município, Vitor Martineli e o vereador Cleuson de Oliveira destacaram a relevância do projeto, uma vez que Acrelândia tem se consolidado no desenvolvimento tanto da bacia leiteira quanto na cultura do café.

“Essa pauta já é debatida internamente há muito tempo. Já fizemos o primeiro Festival do Café, e agora cremos que esta ação política e institucional incentiva e mostra a força e perseverança dos nossos produtores”, disse Martineli.

Por sua vez, o vereador Cleuson defendeu a importância de fazer de Acrelândia uma referência no estado. “Temos o laticínio dentro da cidade, com mais de 230 produtores. Além disso, sabemos que o café é uma cultura que emprega, há pessoas que ganham em média R$ 300 por diária, e esse é um dinheiro que circula dentro da Acrelândia”, destacou.

Atualmente, Acrelândia tem seis milhões de pés de café plantado, o que corresponde a 60% da produção que abastece o estado. Para o presidente da Casa Legislativa, esse reconhecimento é merecido. “Todos nós reconhecemos a força dos produtores de Acrelândia, que é uma terra muito rica em tudo que se propõe a produzir. Daremos encaminhamento ao projeto, junto à Mesa Diretora, e vamos trabalhar para reconhecer Acrelândia como a cidade do café com leite”, enfatizou.