Nicolau Júnior visita Plácido de Castro e anuncia programa Redação Nota Mil

A reforma da quadra da escola de ensino fundamental José Francisco da Silva, em Plácido de Castro, será cobrada junto à Secretaria de Educação. Foi o compromisso assumido pelo presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, que cumpriu agenda na região do Abunã na tarde desta sexta-feira (2).

Nicolau visitou a unidade escolar a convite do diretor Márcio Bernardino, que pediu apoio para que a praça esportiva seja revitalizada, igual à escola, que passa por reforma. O diretor destacou que Nicolau é o primeiro presidente do Legislativo, na história do município, a visitar o local.

Acompanhado pelo ex-prefeito Paulinho Silva, o deputado se reuniu também com o prefeito Camilo da Silva, a quem reafirmou o interesse em estreitar parcerias entre o Legislativo e a gestão municipal.

“O gesto do presidente de sair do gabinete e vir aqui fazer essa visita na nossa cidade, demonstra um respeito muito grande pela população. Agradeço e destaco a iniciativa dele em estreitar o relacionamento da Aleac com as prefeituras”, pontuou o prefeito Camilo.

Encerrando a agenda na fronteira do Brasil com a Bolívia, Nicolau Júnior visitou o Núcleo Estadual de Educação. Conversou com a equipe, coordenada pelo professor Erasmo Lessa, e anunciou mais uma etapa do programa Redação Nota Mil, que vai contemplar os estudantes da zona urbana e rural, na escola Luiz Gonzaga, na Vila Capinas.

“Não bastava apenas fazer uma visita institucional. Viemos ouvir as demandas e anunciar a última etapa desse programa que tem ofertado aulas gratuitas de redação para os estudantes de escolas públicas. Agradeço ao prefeito Camilo, ao pessoal do núcleo da educação e da escola, que além de ouvirem nossa mensagem também apresentaram demandas. Precisamos aproximar as ações do nosso mandato, mas pra isso acontecer, temos que ouvir nossa população”, disse Nicolau.

