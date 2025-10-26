Nicole Bahls alfineta jurado do Dança dos Famosos após nota baixa

Nicole Bahls não aguentou calada as críticas que recebeu de um dos jurados do Dança dos Famosos e rebateu aos comentários surpreendendo os telespectadores do Domingão com Huck deste domingo (26/10).

Ao lado do professor Fernando Perroti, a influenciadora dançou uma coreografia inspirada no ritmo sertanejo. Apesar de receber vários elogios de Sabrina Sato, colega da ex-panicat no Pânico, a perfomance não agradou o coreógrafo Zebrinha.

“Errar é humano”, disparou ela, interrompendo o jurado. A fala de Nicole foi recebido com aprovação da plateia, que aplaudiu à resposta.

“Exatamente”, reagiu ele. “Você não errou, apenas não teve a competência necessária que você tem mostrado sempre. Você sempre foi competente aqui. Por isso eu te dou 8,9”. Para quem acompanha a atração, sabe que 8,9 é uma notas abaixo de 9 representam a desaprovação dos jurados.

Nas redes sociais, não é de hoje que o desempenho da ex-panicat na competição de dança divida opiniões entre os internautas. “Ela evoluiu muito, mas tá fazendo hora extra”, comentou um.

“Gente? Isso é uma competição, ela está ali para ser julgada e já está na reta final”, criticou outro. “Achei justa a eliminação do Sardinha (Lucas Leto). Até porque a Nicole Bahls devia ter saído mês passado”, cravou um terceiro.