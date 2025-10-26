Nicole Bahls alfineta jurado do Dança dos Famosos após nota baixa

Nicole Bahls não aguentou calada as críticas que recebeu de um dos jurados do Dança dos Famosos e rebateu aos comentários surpreendendo os telespectadores do Domingão com Huck deste domingo (26/10).
Ao lado do professor Fernando Perroti, a influenciadora dançou uma coreografia inspirada no ritmo sertanejo. Apesar de receber vários elogios de Sabrina Sato, colega da ex-panicat no Pânico, a perfomance não agradou o coreógrafo Zebrinha.
“Errar é humano”, disparou ela, interrompendo o jurado. A fala de Nicole foi recebido com aprovação da plateia, que aplaudiu à resposta.
“Exatamente”, reagiu ele. “Você não errou, apenas não teve a competência necessária que você tem mostrado sempre. Você sempre foi competente aqui. Por isso eu te dou 8,9”. Para quem acompanha a atração, sabe que 8,9 é uma notas abaixo de 9 representam a desaprovação dos jurados.
Leia também
-
Nicole Bahls reage após comentário polêmico de Dona Déa
-
Wanessa Camargo anuncia que “vai morar” com Nicole Bahls
-
Com disputa acirrada, saiba quem deixa a Dança dos Famosos
-
Manuela Dias terá hiato de novelas na Globo após polêmica em Vale Tudo
Errar é humano! #Domingão #DançaDosFamosos pic.twitter.com/szPIX2nEHA
— Nicole Bahls (@NicoleBahls) October 26, 2025
6 imagensFechar modal.1 de 6
Sabrina Sato relembra passado no Pânico com Nicole Bahls: “Muita humilhação”
Reprodução/Globo2 de 6
Nicole Bahls.
Reprodução/Internet.3 de 6
Nicole Bahls
Reprodução4 de 6
Nicole Bahls se defende após críticas por erro no Dança dos Famosos
Reprodução/Instagram @nicolebahls
5 de 6
Nicole Bahls
6 de 6
Nicole Bahls alfineta jurado do Dança dos Famosos após críticas
Reprodução/Globo
Nas redes sociais, não é de hoje que o desempenho da ex-panicat na competição de dança divida opiniões entre os internautas. “Ela evoluiu muito, mas tá fazendo hora extra”, comentou um.
“Gente? Isso é uma competição, ela está ali para ser julgada e já está na reta final”, criticou outro. “Achei justa a eliminação do Sardinha (Lucas Leto). Até porque a Nicole Bahls devia ter saído mês passado”, cravou um terceiro.