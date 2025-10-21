Nicole Bahls comenta polêmica com Dona Déa no “Domingão com Huck”: “Foi só brincadeira”

Nicole Bahls e Wanessa Camargo marcaram presença na “Resenha da Bahtidão”, projeto realizado pela cantora Manu Bahtidão, realizado nesta terça-feira (21/10) no Reserva Onze Beach Club, na Praia da Reserva, Zona Oeste do Rio. Mas entre um elogio e outro, a ex-panicat aproveitou para colocar um ponto final na polêmica com Dona Déa Lúcia, durante entrevista com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias.

Durante o “Domingão com Huck”, dona Déa chamou Nicole de “galinha” em tom de brincadeira, o que acabou dividindo opiniões entre os internautas. Questionada pelo portal LeoDias sobre o episódio, Nicole reagiu com bom humor. “Nada disso, gente! A Dona Déa é maravilhosa, a gente tá sempre junto. Foi só uma brincadeira! Ela é mãe, tem aquele jeitinho dela de brincar, e eu adoro. Tá tudo bem entre a gente.”

"Acontece": Wanessa fala sobre bastidores do "Dança" e Nicole Bahls exibe hematoma Foto: Portal LeoDias "Acontece": Wanessa fala sobre bastidores do "Dança" e Nicole Bahls exibe hematoma Foto: Portal LeoDias Dona Déa Foto: Portal LeoDias

A modelo ainda contou que o carinho é mútuo e que as duas mantêm uma relação afetuosa nos bastidores: “Ela é uma querida, a gente se fala, se diverte. Eu levo tudo com leveza, porque sei que vem do coração.” Wanessa Camargo aproveitou para rasgar elogios à amiga: “A Nicole é puro amor! Ela brinca, fala as coisas com o coração. Quem convive sabe. Ela é uma das pessoas mais generosas que eu conheço.”

Wanessa ainda revelou que tem se hospedado na casa da ex-Panicat: “Ela é a melhor anfitriã que já vi na vida! Me deixou dormir no quarto dela, cozinha pra todo mundo…Falta só estender um tapete vermelho.”

Nicole reforçou o bom momento profissional e o carinho que vem recebendo do público, inclusive do próprio Luciano Huck. “Ele comenta em tudo! Acho que isso mostra que estamos entregando o que foi pedido, com alegria, dança e leveza.”