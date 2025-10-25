Nicole Bahls já escolheu um animal em homenagem a Wanessa para o seu sítio no Rio

O sítio de Nicole Bahls no Rio de Janeiro vai ganhar mais um célebre animal batizado com nome de artista. Sendo assim, os cabritos Leo Dias, Zé Felipe e Tom Cavalcante, as galinhas Xuxa e Lexa, as vacas Ivete e Ana Castela, e outros tantos bichinhos, ganharão a companhia de Wanessa, a mais nova homenageada do cercado rural da artista.

A informação foi antecipada por Nicole em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, durante o show de Ivete Sangalo em São Paulo, neste sábado (25/10). O animal escolhido para homenagear a cantora é uma vaca.

Nicole e Wanessa, cabe lembrar, anunciaram nas redes sociais que vão dividir a mesma casa por alguns dias.

Wanessa explicou que estava procurando um local para ficar durante os ensaios do quadro “Dança dos Famosos”, quando recebeu o convite da amiga.

“Amores, é o seguinte, eu estava indo para um hotel para ficar mais próxima dos ensaios, aí Ni ligou e adivinha… eu nem acredito”, disse a cantora. Nicole então completou: “A gente vai morar junto, eu hein.”

Na gravação, as duas confirmam que a convivência será por quatro dias. Na legenda, Nicole escreveu: “Estou tão feliz! Vou morar por alguns dias com a minha irmã de alma Wanessa Camargo! Deixar minha irmã ficar em um hotel enquanto pode morar comigo!? Vamos dormir juntas, brincar de casinha, sessão cinema…”, contou Nicole, empolgada.