Nicole Bahls rasga elogios para seu professor na “Dança” após reviravolta

Nicole Bahls e Fernando Perrotti, dupla que conquistou o público no quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, mostraram que a parceria vai muito além do palco. Os dois compareceram juntos ao evento “Ivete Clareou”, realizado neste fim de semana em São Paulo, e foram só elogios um para o outro em entrevista a Mônica Apor, do portal LeoDias.

A apresentadora, que chegou ao evento acompanhada de seu professor, fez questão de declarar sua admiração pelo rapaz. “Não desgrudo mais do meu professor”, afirmou. A musa ainda revelou planos de seguir trabalhando com o dançarino: “Ele me ajuda nas minhas ações e eu quero fazer mais ações com o Perrotti também, mais publicidade. Ele é incrível. Quero estar sempre com ele”, acrescentou.

Fernando Perrotti não escondeu a surpresa e o orgulho com a dedicação da aluna. “Olha, foi uma surpresa [a Nicole na minha vida]. Mas ela é uma pessoa incrível, né? Inclusive, é uma das pessoas mais dedicadas que já vi, com o trabalho, com tudo. O que ela se compromete é uma obsessão. É real. Acho que a palavra é essa: ela é obcecada pelo que faz”, disse.

Ele também destacou a evolução da colega, que no início da competição enfrentou algumas críticas. “Nossa, ela merece muito mais que uma salva de palmas, porque, confesso, nem eu esperava que ela fosse realmente tão dedicada assim. É muito difícil para uma pessoa que nunca dançou antes estar exposta ali, de forma tão vulnerável, sendo julgada por algo que ainda não domina. Então, ela se entregou, se dedicou muito”, declarou.

Nicole creditou parte do sucesso ao parceiro. “O Perrotti foi uma chave essencial, porque ele ficava: ‘Nicole, você consegue, você é capaz’. Ele me fez acreditar que eu ia conseguir. E aí fui acreditando, fui indo, e estou evoluindo, graças a Deus. Graças ao Santo Perrotti”, brincou a influenciadora.

O professor, no entanto, minimizou a autoria do “milagre”. “O milagre só acontece quando a pessoa acredita, né? Então, se ela não acreditasse, não haveria milagre”, afirmou. Sobre as brincadeiras e memes que a envolveram durante a “Dança”, Nicole tirou de letra e mostrou leveza.

“Mas eu amo quando as pessoas brincam comigo. Eu acho que até na hora de brincar as pessoas são carinhosas comigo. E a gente é assim: na vida, nem sempre vamos acertar. Às vezes eu estou sujeita a erros, mas o mais importante é a força de vontade de aprender, de levantar e continuar”, finalizou.

Nicole e Wanessa Camargo: quase morando juntas

Ainda na conversa, Nicole Bahls também falou sobre outra amizade que floresceu no reality: a com a cantora Wanessa Camargo. Questionada se a artista estaria morando em sua casa, a modelo confirmou que as duas estão em um esquema de “quase morando junto”, pois a cantora está longe de casa, no Rio de Janeiro, e sente falta da família.

“A gente está quase morando junto. Pode falar que estamos morando juntas, porque estamos na mesma sintonia. Wanessa está longe da casa dela em São Paulo. No Rio, ela sente saudade da família, e a gente acaba ficando juntas, na mesma vibe”, contou a famosa.

A convivência tem sido intensa, já que Wanessa está ensaiando bastante para a gravação de seu DVD no Rio. “Ela está preparando o DVD, que vai ser incrível, maravilhoso. Está se dedicando muito, passa o dia nos ensaios, quase não fica em casa também. A gente se encontra na correria”, comentou Nicole.

Para selar a forte amizade, a apresentadora não hesitou ao responder se batizaria um bichinho com o nome da cantora. “Tem uma vaquinha, com certeza. Adoro vaquinha Wanessa. Está chegando. Está lá na fazenda dela, que tem várias, né?”, brincou.