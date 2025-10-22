Nicole Bahls se manifesta sobre polêmica ao vivo com Dona Déa

A polêmica causada pelo comentário de Dona Déa Lúcia sobre Nicole Bahls, no fim de semana, durante o programa Domingão com Huck, ganhou um novo capítulo. A apresentadora falou sobre o caso e saiu em defesa da mãe de Paulo Gustavo.
“A Dona Déa tem esse lugar para brincar comigo. Nós duas somos amigas há anos. Eu já venho de uma amizade com o Paulo Gustavo, e trabalho com humor, entendo isso. Trabalhei com o [Marcus] Majella e com o Paulo, e dou esse espaço para ela brincar comigo”, afirmou, em entrevista à Quem.
Leia também
-
Dona Déa causa polêmica após comentário sobre Nicole Bahls ao vivo
-
Nicole Bahls vê racismo em críticas ao affair de Vini Jr e Virginia
-
Nicole Bahls homenageia JP Mantovani e cita relação com Lí Marttins
-
Dona Déa confronta Luciano Huck após erro do apresentador
Em seguida, ela recordou: “A gente fica brincando e toda vez que faço a Dona Déa sorrir é uma forma de abraçar o Paulo de algum jeito. Ela tem esse lugar para brincar comigo à vontade. Adoro ela! Eu gosto que as pessoas brinquem comigo”, declarou.
Entenda a treta
Dona Déa Lúcia, uma das integrantes do Domingão com Huck, gerou polêmica nas redes sociais na última segunda-feira (20/10) após fazer uma brincadeira ao vivo com Nicole Bahls durante a edição mais recente do programa dominical.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Dona Déa Lúcia e Nicole Bahls.
Reprodução/Internet.2 de 7
Déa Lúcia
Foto: TV Globo/Reprodução3 de 7
Déa Lucia
Reprodução4 de 7
Déa Lucia, mãe do humorista Paulo Gustavo
Reprodução/TV Globo5 de 7
Nicole Bahls
Reprodução6 de 7
Nicole Bahls.
Reprodução/Internet.7 de 7
Alô, Conar! Cervejarias erram em propagandas, como a de Nicole Bahls
Reprodução
No último domingo (19/10), Luciano Huck recebeu no palco o elenco da nova novela das 21h, Três Graças, que estrearia no dia seguinte. Entre os convidados estavam Sophie Charlotte, Murilo Benício, Grazi Massafera e Marcos Palmeira.
Além da presença dos atores, o programa também exibiu a repescagem da Dança dos Famosos, com Nicole entre os participantes que retornaram à competição.
O comentário
Durante um momento de interação, Nicole não conteve a empolgação ao ver os globais no palco e fez questão de elogiar o elenco: “Ai, a Globo é outro nível, né? Olha os convidados, gente, que coisa chique! Saí lá da roça vendo Rômulo [Estrela], Murilo Benício, Sophie Charlotte, Dira [Paes]… O Marcos Palmeira, eu como o queijo do Marcos direto”, brincou a influenciadora.
Em resposta, Dona Déa fez um comentário que acabou repercutindo nas redes: “A galinha tinha que ser ela. Qual o bicho que você representa na sua fazenda?”, perguntou a mãe de Paulo Gustavo, em referência à fazenda de Nicole, onde os animais recebem nomes de famosos.
“Eu? Eu sou uma galinha também!”, respondeu a influenciadora. “Ah, então tá tudo certo!”, completou Déa Lúcia.
Repercussão
O diálogo rapidamente repercutiu nas redes sociais, com muitos internautas considerando a fala da humorista desnecessária.
“Dona Déa tem hora que solta umas coisas tão?????”, escreveu um perfil no X, antigo Twitter. “Fala extremamente grosseira, pesou o clima na hora”, opinou outro. “Ela faz uns comentários que era melhor nem fazer”, acrescentou um terceiro.