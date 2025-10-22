Nicole Bahls se manifesta sobre polêmica ao vivo com Dona Déa

A polêmica causada pelo comentário de Dona Déa Lúcia sobre Nicole Bahls, no fim de semana, durante o programa Domingão com Huck, ganhou um novo capítulo. A apresentadora falou sobre o caso e saiu em defesa da mãe de Paulo Gustavo.

“A Dona Déa tem esse lugar para brincar comigo. Nós duas somos amigas há anos. Eu já venho de uma amizade com o Paulo Gustavo, e trabalho com humor, entendo isso. Trabalhei com o [Marcus] Majella e com o Paulo, e dou esse espaço para ela brincar comigo”, afirmou, em entrevista à Quem.

Leia também

Em seguida, ela recordou: “A gente fica brincando e toda vez que faço a Dona Déa sorrir é uma forma de abraçar o Paulo de algum jeito. Ela tem esse lugar para brincar comigo à vontade. Adoro ela! Eu gosto que as pessoas brinquem comigo”, declarou.

Entenda a treta

Dona Déa Lúcia, uma das integrantes do Domingão com Huck, gerou polêmica nas redes sociais na última segunda-feira (20/10) após fazer uma brincadeira ao vivo com Nicole Bahls durante a edição mais recente do programa dominical.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Dona Déa Lúcia e Nicole Bahls.

Reprodução/Internet. 2 de 7

Déa Lúcia

Foto: TV Globo/Reprodução 3 de 7

Déa Lucia

Reprodução 4 de 7

Déa Lucia, mãe do humorista Paulo Gustavo

Reprodução/TV Globo 5 de 7

Nicole Bahls

Reprodução 6 de 7

Nicole Bahls.

Reprodução/Internet. 7 de 7

Alô, Conar! Cervejarias erram em propagandas, como a de Nicole Bahls

Reprodução

No último domingo (19/10), Luciano Huck recebeu no palco o elenco da nova novela das 21h, Três Graças, que estrearia no dia seguinte. Entre os convidados estavam Sophie Charlotte, Murilo Benício, Grazi Massafera e Marcos Palmeira.

Além da presença dos atores, o programa também exibiu a repescagem da Dança dos Famosos, com Nicole entre os participantes que retornaram à competição.

O comentário

Durante um momento de interação, Nicole não conteve a empolgação ao ver os globais no palco e fez questão de elogiar o elenco: “Ai, a Globo é outro nível, né? Olha os convidados, gente, que coisa chique! Saí lá da roça vendo Rômulo [Estrela], Murilo Benício, Sophie Charlotte, Dira [Paes]… O Marcos Palmeira, eu como o queijo do Marcos direto”, brincou a influenciadora.

Em resposta, Dona Déa fez um comentário que acabou repercutindo nas redes: “A galinha tinha que ser ela. Qual o bicho que você representa na sua fazenda?”, perguntou a mãe de Paulo Gustavo, em referência à fazenda de Nicole, onde os animais recebem nomes de famosos.

“Eu? Eu sou uma galinha também!”, respondeu a influenciadora. “Ah, então tá tudo certo!”, completou Déa Lúcia.

Repercussão

O diálogo rapidamente repercutiu nas redes sociais, com muitos internautas considerando a fala da humorista desnecessária.

“Dona Déa tem hora que solta umas coisas tão?????”, escreveu um perfil no X, antigo Twitter. “Fala extremamente grosseira, pesou o clima na hora”, opinou outro. “Ela faz uns comentários que era melhor nem fazer”, acrescentou um terceiro.