Nikolas sai em defesa de Derrite após crítica de Tabata Amaral

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) saiu em defesa de Guilherme Derrite após a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) criticar o secretário de Segurança Pública de São Paulo por descartar a participação do Primeiro Comando da Capital (PCC) na adulteração de bebidas por meio de metanol.
“O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que o PCC não poderia estar envolvido nas mortes por metanol porque bebidas não dão tanto lucro quanto a cocaína. Sim, o homem responsável por comandar a segurança do nosso Estado não tem a menor ideia de como o crime organizado opera”, disse Tabata Amaral em suas redes sociais.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Tabata Amaral criticou Derrite por descartar envolvimento do PCC
Arte/Metrópoles2 de 3
Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Governo de São Paulo
Fábio Vieira/Metrópoles3 de 3
Deputado Nikolas Ferreira (PL) rebateu critica de Tabata Amaral a Guilherme Derrite
Hugo Barreto/Metrópoles
Ao reagir a Tabata, Nikolas destacou o histórico de Derrite e alfinetou a parlamentar.
“Derrite: policial desde 2003; tornou-se capitão em 2018; comandou a Rota por três anos. Formado em Ciências Sociais e Segurança Pública; bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul; pós-graduado em Ciências Jurídicas; deu prejuízo bilionário ao PCC como secretário de Segurança Pública em SP. Tabata: Amaral”, escreveu Nikolas no X.
Leia também
-
Tabata diz que Derrite não compreende como o PCC atua
-
PT quer aumentar imposto das bets para financiar segurança pública
-
Deputado do PT se diz ameaçado por Zanatta em aeroporto; vídeo
-
Caiado faz alerta a Gilmar Mendes sobre saúde de Bolsonaro
Participação do PCC
Em entrevista coletiva sobre as investigações relacionadas à adulteração de bebidas alcoólicas, Derrite afirmou que nenhum indício de participação do PCC no esquema foi encontrado até o momento.
“São locais distintos. Nenhum dos 41 presos pertence ou pertenceu a qualquer organização criminosa”, afirmou o secretário. “Até agora, não há nenhum indício, em nenhuma das prisões ou fiscalizações, da participação do crime organizado”, disse o secretário.