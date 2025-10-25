25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Nível do Rio Iaco se aproxima dos 2 metros e melhora a navegação em Sena Madureira

Neste ano, no forte do verão, o nível chegou a 38 centímetros

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Em decorrência das chuvas que começaram a atingir a região de Sena Madureira, o nível das águas do  Rio Iaco começou a subir. Neste sábado (25), conforme dados da Defesa Civil, a régua amanheceu medindo 1,90 metros e já facilita a navegação para os ribeirinhos.

Além do Iaco, as condições de navegabilidade também melhoraram em outros rios da região | Foto: ContilNet

Neste ano, no forte do verão, o nível chegou a 38 centímetros. Nessas circunstâncias, em vários pontos do rio, os moradores precisaram empurrar as embarcações que ficavam encalhadas.

Vale lembrar que esse índice está bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros. “Mesmo assim, recomendamos aos ribeirinhos que possam andar com cuidado para evitar maiores transtornos. Orientamos, ainda, que utilizem os coletes salva-vidas”, destacou Carlos Davila, membro da Defesa Civil.

Além do Iaco, as condições de navegabilidade também melhoraram em outros rios da região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost