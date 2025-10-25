Nível do Rio Iaco se aproxima dos 2 metros e melhora a navegação em Sena Madureira

Em decorrência das chuvas que começaram a atingir a região de Sena Madureira, o nível das águas do Rio Iaco começou a subir. Neste sábado (25), conforme dados da Defesa Civil, a régua amanheceu medindo 1,90 metros e já facilita a navegação para os ribeirinhos.

Neste ano, no forte do verão, o nível chegou a 38 centímetros. Nessas circunstâncias, em vários pontos do rio, os moradores precisaram empurrar as embarcações que ficavam encalhadas.

Vale lembrar que esse índice está bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros. “Mesmo assim, recomendamos aos ribeirinhos que possam andar com cuidado para evitar maiores transtornos. Orientamos, ainda, que utilizem os coletes salva-vidas”, destacou Carlos Davila, membro da Defesa Civil.

Além do Iaco, as condições de navegabilidade também melhoraram em outros rios da região.