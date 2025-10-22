Nizam tem crise de ansiedade em A Fazenda antes da Roça; entenda

Nizam precisou ser acudido pelos demais peões de A Fazenda 17 na noite desta quarta-feira (22/10) após ter uma crise de ansiedade ao vivo na atração rural da Record. O participante ficou emocionado após lembrar da morte da mãe, que faleceu há poucos meses, justamente no Dia das Mães.
Para promover sua nova novela, intitulada Mãe, os competidores se reuniram na sala onde assistiram a vídeos com mensagens enviadas pelas mães. Nizam, porém, acabou recebendo um vídeo gravado pela irmã, e não conseguiu conter a emoção.
Nizam é acudido pelos participantes de A Fazenda após crise de ansiedade pela morte da mãe
Nizam chora pela morte da mãe em momento emocionante em A Fazenda
Equipe de Nizam expõe mensagens picantes enviadas por Fernando Sampaio
O ex-BBB Nizam está em A Fazenda 17
Nizam e Dudu Camargo em A Fazenda 17
Nizam
Nizam é acudido pelos participantes de A Fazenda após crise de ansiedade pela morte da mãe
Nos comentários, as reações dos participantes foram diversas. Entre um dos possíveis eliminados na Roça desta quinta-feira (23/10), internautas acusaram o participante de se “vitimizar”. Outros pediram respeito ao influenciador neste momento delicado e criticaram a Record pela cena.
“Que fique mal, amanhã vai para casa. O Carelli já fez isso de propósito para ele se vitimizar”, alegou uma internauta. “O pessoal se passa!”, rebateu outra. “Tem que ter respeito acima de tudo nesse jogo”.
“Falta de tato total da produção em fazer isso. Eu sei que querem promover a novela, mas é muita sacanagem com um participante que perdeu a mãe recentemente e outro que tem a mãe lutando contra o câncer. Além de fazer isso em um momento onde todos estão no auge da pressão”, criticou uma terceira.
GATILHO: Nizam aparentemente está tendo uma crise de ansiedade. O peão está sendo amparado por Matheus.
O rapaz perdeu sua mãe esse ano, durante o Dia das Mães, e ficou abalado com os recados recebidos na ação. #AFazenda pic.twitter.com/YxRSdfIBaF
— Central Reality (@centralreality) October 22, 2025