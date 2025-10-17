Damares diz que a direita tem muitos nomes para Presidência, mas decisão vem de Bolsonaro

Durante evento com pastores realizado nesta sexta-feira (16), no Acre, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também falou sobre o cenário político nacional e os possíveis nomes da direita para a disputa presidencial em 2026.

A parlamentar afirmou que o campo conservador tem “muitos nomes de peso”, em contraposição ao que chamou de “falta de projeto” da esquerda.

“A direita brasileira tem nomes, e nós temos nomes de peso, nós temos muitos nomes de homens e mulheres, nós temos. Quem é o nome da esquerda? Haddad, que faliu a nação brasileira? Vamos fazer ao contrário a pergunta, quem é o nome da esquerda? A esquerda não tem projeto para 2026, nós temos inúmeros nomes.”

Damares também destacou a importância da família Bolsonaro na manutenção da liderança política da direita no país:

“Por que a família Bolsonaro? Está todo mundo questionando. Bolsonaro ainda quer manter essa liderança, porque a gente não pode dispersar o povo agora. Mas a família não é uma família que quer a maldade do país, não. Na hora certa, Bolsonaro vai tomar a decisão certa.”

Segundo ela, o bolsonarismo continua sendo o principal movimento de mobilização do campo conservador, e a unidade em torno do ex-presidente é essencial neste momento:

“Por enquanto, o bolsonarismo é o que tem de mais ativo no movimento de direita. Nós não podemos perder essa unidade do bolsonarismo. Mas lá na hora de definir o nome, vai estar todo mundo junto.”

A senadora disse ainda que a direita conta com vários nomes qualificados e que a decisão sobre quem deve disputar o Planalto será tomada coletivamente.

“O problema é que nós temos tanto nome bom, que vai ser difícil a gente escolher o melhor dos melhores. Mas nós temos bons nomes para governar o Brasil.”

Questionada sobre qual candidato pretende apoiar em 2026, Damares respondeu de forma direta:

“Eu não tenho ainda um nome que eu vou apoiar. Eu vou seguir o líder, nós vamos seguir o líder — Bolsonaro.”