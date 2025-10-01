01/10/2025
No Acre, diesel segue entre os mais caros do país em setembro, aponta levantamento

O levantamento do IPTL considera abastecimentos realizados em 21 mil postos

Apesar de uma redução no preço do diesel em setembro, o Acre continua registrando os valores médios mais altos do país. Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), divulgados nesta quarta-feira (1), mostram que o combustível comum ficou em R$ 7,59, estável em relação a agosto, enquanto o diesel S-10 teve média de R$ 7,48, após recuo de 0,93%, o maior entre os estados.

AC tem o maior preço médio do diesel do Brasil | Foto: Reprodução

Em nível nacional, o preço médio do diesel comum caiu 0,32%, para R$ 6,17, e o S-10 recuou 0,16%, atingindo R$ 6,21. Entre as regiões, o Norte se destacou pela maior redução do diesel comum, com recuo de 0,74%, enquanto o Nordeste foi a única região a registrar alta no mesmo período, de 0,16%. Já para o diesel S-10, o maior recuo nacional foi registrado no Sul, de 0,33%.

No levantamento por estados, além do Acre registrar os preços mais altos, estados como Paraíba, Paraná e Rio Grande do Sul ofereceram o diesel comum mais barato do país, com média de R$ 5,98. Já o Amazonas teve a maior queda, de 2,54%, vendendo o combustível a R$ 6,51.

Para o diesel S-10, Pernambuco apresentou o menor valor médio do mês, R$ 5,92, enquanto Rondônia registrou a maior alta, de 0,46%. O levantamento do IPTL considera abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log em todo o país.

