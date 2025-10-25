No Acre, homem confessa ter matado a esposa a facadas após ela recusar dar dinheiro

Luiz Henrique da Silva, de 43 anos, confessou à Polícia Militar ter matado a esposa, Maria Luceleide de Oliveira, de 57, depois que ela se recusou a lhe dar dinheiro. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (24) no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com a PM, Luiz afirmou que atacou a mulher com diversas facadas após uma discussão dentro de casa. Durante a agressão, a neta da vítima, uma adolescente de 15 anos, tentou defendê-la e acabou ferida com golpes de faca. Ela foi socorrida e sobreviveu.

Após o crime, o homem fugiu para uma área de mata próxima. Equipes da Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) iniciaram as buscas ainda durante a madrugada e localizaram o suspeito escondido em um prédio abandonado que abrigava uma antiga empresa de radiotransmissão. Ele tentou escapar, mas foi cercado e preso em flagrante.

Em depoimento, Luiz contou que havia pedido dinheiro à esposa antes de atacá-la. Disse ainda que tentou matá-la por asfixia e, diante da reação da neta, usou uma faca para ferir as duas vítimas. A arma usada não foi encontrada pelos policiais.

Após a prisão, o homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.