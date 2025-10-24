24/10/2025
No Acre, homem é condenado a mais de 16 anos de prisão por abusar da própria filha

As investigações do caso iniciaram logo após a vítima contar à irmã mais velha que foi vítima de seu pai anos antes do desabafo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), deu cumprimento a um mandado de prisão contra um homem de 40 anos, identificado apenas pelas iniciais M.N.M., condenado por abusar sexualmente da própria filha.

Após voz de prisão, M.N.M. foi encaminhado à sede da Decav | Foto: PCAC

Ele foi sentenciado a mais de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por estupro de vulnerável e importunação sexual. Segundo informações da PCAC, as acusações incluem toques indevidos, exposição do corpo e comportamentos de conotação de sexual.

As investigações do caso iniciaram logo após a vítima contar à irmã mais velha que foi vítima de seu pai anos antes do desabafo. Ao saber da situação, a mãe da criança registrou boletim de ocorrência, o que resultou no início de uma investigação e posterior condenação do homem.

Após voz de prisão, M.N.M. foi encaminhado à sede da Decav, onde está à disposição da Justiça para adoção dos procedimentos cabíveis.

