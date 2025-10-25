25/10/2025
No Acre, homem que matou companheira com 14 facadas será indiciado por feminicídio

Em depoimento, confessou o assassinato, apresentando versões contraditórias sobre o motivo

A Polícia Civil do Acre confirmou que Luiz Henrique da Silva, de 43 anos, será indiciado por feminicídio e tentativa de feminicídio após matar a companheira com 14 golpes de faca e ferir a neta dela, de 18 anos, na noite de sexta-feira (24), no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul.

Após o crime, Luiz Henrique fugiu, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar ainda na mesma noite | Foto: Reprodução

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, Maria Luceleide de Oliveira, de 57 anos, foi atacada dentro de casa e não resistiu à gravidade dos ferimentos. A neta, que tentou defender a avó, foi atingida na cabeça e no braço, mas sobreviveu.

Após o crime, Luiz Henrique fugiu, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar ainda na mesma noite. Em depoimento, confessou o assassinato, apresentando versões contraditórias sobre o motivo, primeiro alegando ciúmes e depois uma suposta traição.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já é conhecido por diversos crimes, entre eles furtos, roubos e tentativa de homicídio. Ele também teria se envolvido em outro delito no estado de Rondônia.

“Ele foi autuado por feminicídio consumado e tentativa de feminicídio contra a neta da vítima. A Polícia Civil já representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para que ele permaneça detido e responda pelos crimes durante as investigações”, explicou o delegado Marcílio Laurentino.

O corpo de Maria Luceleide foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul. A Delegacia Geral da Polícia Civil conduz as investigações.

