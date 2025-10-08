08/10/2025
No Acre, idosa de 74 anos pula da porta de casa para fugir de agressões do próprio filho

Ela relatou que o filho, usuário de drogas, estava descontrolado e passou a agredi-la e ameaçá-la

Uma idosa de 74 anos precisou saltar pela porta da cozinha para escapar das agressões do próprio filho, de 39 anos, na casa onde moram, no Bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. O caso aconteceu nesta terça-feira (7) e, segundo a vítima, não foi a primeira vez que o homem a atacou.

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul, interior do Acre/Foto: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a mulher bastante abalada. Ela relatou que o filho, usuário de drogas, estava descontrolado e passou a agredi-la e ameaçá-la. Para fugir das agressões, a idosa disse que pulou pela porta da cozinha e pediu ajuda aos vizinhos.

De acordo com a vítima, as agressões costumam ocorrer principalmente nos dias em que ela recebe o salário, quando o homem tenta tomar o dinheiro para comprar entorpecentes. A mulher afirmou ainda que não suporta mais a situação, temendo por sua vida devido à violência recorrente.

Os policiais encontraram o agressor ainda na residência, apresentando sinais de embriaguez e possível uso de drogas. Ele reagiu com hostilidade, fazendo ameaças à equipe. O homem foi contido, preso e conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

