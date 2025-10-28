28/10/2025
No Acre, mais de 300 de aposentados e pensionistas têm pagamentos bloqueados; veja motivo

Após a regularização, o pagamento é liberado em até 72 horas

Mais de 300 aposentados e pensionistas do Acre tiveram seus pagamentos bloqueados por não realizarem a prova de vida, informou o Acreprevidência nesta terça-feira (28). O procedimento é obrigatório e serve para confirmar que o beneficiário está vivo, evitando fraudes e garantindo o pagamento correto dos valores.

O Acreprevidência orienta que dúvidas ou solicitações podem ser feitas pelo site || Foto: Neto Lucena/Secom

O bloqueio acontece quando a prova de vida não é feita no mês de aniversário do segurado. Para resolver a situação, os beneficiários podem fazer o procedimento pelo aplicativo AcrePrev, comparecer à sede do Acreprevidência ou, em casos especiais, solicitar uma visita domiciliar.

Após a regularização, o pagamento é liberado em até 72 horas. O instituto explica que o processo é simples e rápido, e recomenda que os segurados não deixem para realizar a prova de vida na última hora.

De acordo com o órgão, estão dispensados da obrigação apenas aqueles que se aposentaram ou se tornaram pensionistas neste ano.

O Acreprevidência orienta que dúvidas ou solicitações podem ser feitas pelo site www.acreprevidencia.ac.gov.br ou pelo telefone/WhatsApp (68) 3215-4309.

 

