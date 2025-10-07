No Acre, menino de 9 anos é espancado pelo próprio pai e levado ao Pronto-Socorro; veja mais

Um menino de 9 anos foi levado ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul após ser espancado pelo próprio pai na Agrovila 2, na noite desta segunda-feira (6). O agressor, que estava embriagado, não foi localizado pela Polícia Militar e deverá responder por violência doméstica e lesão corporal contra menor de idade.

De acordo com o tenente Alessandro Martins, a criança apresentava várias lesões pelo corpo provocadas por socos e chutes. O caso foi confirmado pela equipe da PM, que esteve no hospital após a vítima dar entrada.

Segundo relato da mãe, o homem chegou em casa sob efeito de álcool e iniciou as agressões porque o filho teria demorado a abrir a porta do quarto.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a mulher a procurar a Delegacia de Polícia Civil para formalizar a denúncia e solicitar as medidas legais cabíveis.