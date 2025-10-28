No Acre, mulher rifa a própria companhia para uma “noite especial” e agita a web

Uma rifa lançada por uma moradora de Rio Branco movimentou as redes sociais nos últimos dias. O motivo? O prêmio inusitado: uma “noite de companhia” com a organizadora. Cada número custa R$ 25, e o sorteio será realizado assim que todas as cotas forem vendidas.

De acordo com o anúncio divulgado em grupos de WhatsApp e outras plataformas, caso o ganhador more fora da capital, ele poderá optar por um “pacote de conteúdos”. Já para quem preferir algo mais breve, ou for casado, como a própria publicação menciona em tom de brincadeira, há a opção de um encontro de uma a duas horas.

A ideia rapidamente viralizou, gerando milhares de compartilhamentos e comentários bem-humorados. Muitos internautas classificaram o episódio como “mais uma do Acre”, relembrando o famoso ditado popular “o Acre não é para os fracos”, usado para ironizar situações curiosas e inusitadas que surgem no estado.

Além das reações divertidas, a rifa também levantou discussões sobre os limites da criatividade nas redes e o uso de promoções inusitadas para chamar atenção. Casos parecidos já foram registrados em outras partes do país, mas a espontaneidade e o humor acreano parecem ter dado um toque especial à repercussão.

Até o momento, não há registro de contestação formal ou de proibição do sorteio, que segue sendo divulgado nas redes sociais e grupos de mensagens.