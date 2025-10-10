No Acre, polícia apreende adolescente ligado a facção pela segunda vez no ano

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo e com o apoio da Polícia Militar, cumpriu na tarde de quinta-feira (9) um mandado de busca e apreensão contra um adolescente acusado de integrar uma organização criminosa e praticar furtos no município.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, esta é a segunda vez apenas neste ano que o jovem é apreendido por envolvimento com facções que atuam na região. “A Polícia Civil tem atuado de forma contínua e integrada para combater a criminalidade em Marechal Thaumaturgo, especialmente entre os jovens que acabam sendo aliciados por organizações criminosas”, destacou o delegado.

O mandado foi expedido pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul. O adolescente deverá ser transferido nos próximos dias para Cruzeiro do Sul, onde ficará internado no Instituto Socioeducativo do Juruá.

A Polícia Civil reforçou que seguirá realizando ações investigativas e operacionais com o objetivo de enfraquecer o poder das facções e reduzir os índices de criminalidade, garantindo mais segurança à população thaumaturguense.