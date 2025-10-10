10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

No Acre, polícia apreende adolescente ligado a facção pela segunda vez no ano

O mandado foi expedido pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo e com o apoio da Polícia Militar, cumpriu na tarde de quinta-feira (9) um mandado de busca e apreensão contra um adolescente acusado de integrar uma organização criminosa e praticar furtos no município.

Caso aconteceu em Marechal Thaumaturgo/Foto: Polícia Civil

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, esta é a segunda vez apenas neste ano que o jovem é apreendido por envolvimento com facções que atuam na região. “A Polícia Civil tem atuado de forma contínua e integrada para combater a criminalidade em Marechal Thaumaturgo, especialmente entre os jovens que acabam sendo aliciados por organizações criminosas”, destacou o delegado.

O mandado foi expedido pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul. O adolescente deverá ser transferido nos próximos dias para Cruzeiro do Sul, onde ficará internado no Instituto Socioeducativo do Juruá.

A Polícia Civil reforçou que seguirá realizando ações investigativas e operacionais com o objetivo de enfraquecer o poder das facções e reduzir os índices de criminalidade, garantindo mais segurança à população thaumaturguense.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost