No Acre, Polícia Civil recupera equipamentos cirúrgicos avaliados em meio milhão de reais

Uma ação rápida do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (NEPATRI) da Polícia Civil resultou na recuperação integral dos equipamentos cirúrgicos furtados na madrugada desta quinta-feira (2), em Cruzeiro do Sul.

Avaliado em cerca de R$ 500 mil, o material estava acondicionado em três malas grandes e uma pequena, contendo equipamentos de alta complexidade. Entre eles estavam fonte de luz, cabos de fibra óptica, caixas de instrumental para cirurgias de LCA, pinças, chaves canoladas, guias femorais, martelos, curetas e outros insumos hospitalares.

As diligências foram concentradas nos bairros da Lagoa, Escola Técnica e na região central da cidade, onde todo o material foi localizado e apreendido. Segundo a Polícia Civil, os equipamentos seriam utilizados em cirurgias ortopédicas no Hospital Regional do Vale do Juruá, reforçando a gravidade do crime e a importância da rápida recuperação.

O delegado Jadson Pereira Santos, responsável pelo NEPATRI, afirmou que todos os envolvidos no crime já foram identificados e que a responsabilização seguirá os trâmites legais.

A Polícia Civil destacou ainda que o inquérito segue em andamento para consolidar as provas contra os autores do furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.