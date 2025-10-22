No Acre, polícia resgata cadela vítima de maus-tratos e encontra idosa em situação de vulnerabilidade

Uma ação da Polícia Civil do Acre (PCAC), realizada nesta quarta-feira (22) no município de Rodrigues Alves, resultou no resgate de uma cadela que era mantida em condições de maus-tratos e na descoberta de uma idosa em situação de vulnerabilidade social.

A operação foi conduzida pelo delegado Marcílio Laurentino, após uma denúncia feita por uma ONG de proteção animal, que vinha acompanhando o caso e tentando auxiliar o animal, oferecendo alimentação e registrando as ocorrências de abandono.

Ao chegar ao endereço indicado, a equipe confirmou o cenário de negligência. A cadela estava amarrada com uma corda que provocava ferimentos no pescoço, sem acesso à água potável e apresentando sinais visíveis de fome e desnutrição.

Durante a ação, os agentes constataram que a dona do imóvel era uma idosa de 77 anos, com deficiência física e vivendo sozinha, sem condições de oferecer os cuidados necessários ao animal.

“A situação exigia uma resposta imediata. O animal foi resgatado e encaminhado à ONG, que ficará responsável pelos cuidados e pela busca de um novo lar adotivo. Ao mesmo tempo, instauramos um procedimento para investigar o crime de maus-tratos e garantir o amparo da idosa”, informou o delegado Marcílio Laurentino.

De acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), praticar maus-tratos contra animais é crime, com pena de reclusão e multa. A corporação orienta que a população denuncie situações semelhantes por meio das delegacias locais ou do número 181 – Disque Denúncia.

“Nossa missão é proteger tanto os animais quanto as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade. Esse tipo de ação busca garantir dignidade a todos os envolvidos”, ressaltou o delegado.

O caso segue sob investigação para assegurar que tanto a idosa quanto a cadela recebam acompanhamento e acolhimento adequados.