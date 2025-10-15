No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, promoveu durante toda esta semana uma programação especial voltada às crianças de 3 a 5 anos nas escolas municipais. A iniciativa faz parte das comemorações da Semana da Criança e inclui atividades recreativas, distribuição de presentes e apresentações com personagens infantis.

Cerca de 1.348 crianças das zonas urbana, rural e ribeirinha do município estão participando das ações. O prefeito Zé Luiz acompanhou as atividades vestido de Barney e destacou o compromisso da gestão com a primeira infância.

“Acho que o maior benefício, o maior pagamento de qualquer gestor, de qualquer pessoa que faz uma ação às crianças, é ver aquele sorriso sincero, aquele abraço, aquele gesto de carinho. E só temos a agradecer a Deus por proporcionar esse momento. Já realizava essa atividade antes de ser prefeito e, agora, como gestor, somamos esforços e ampliamos o alcance”, afirmou o prefeito.

Zé Luiz ressaltou ainda que a Semana da Criança vai além da recreação. “Em muitas escolas municipais, a maioria dos alunos é de famílias de baixa renda, e atividades como esta representam um momento de inclusão e cuidado social. Para muitas crianças, é a única oportunidade no ano de receber um presente, participar de uma festa e vivenciar um ambiente lúdico e acolhedor dentro da escola”, disse.

A professora Lúcia Rocha, da Escola Francisca Rodrigues Ribeiro, destacou a importância da iniciativa para o processo educacional. “A escola recebeu com satisfação as atividades do Dia das Crianças, com personagens que animaram nossos alunos. Agradecemos à Prefeitura pela iniciativa e pela presença do prefeito Zé Luiz e da equipe. É visível a alegria das crianças, e isso contribui de forma positiva para o aprendizado e o convívio escolar”, declarou.