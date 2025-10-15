15/10/2025
Universo POP
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”

No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos

Cerca de 1.348 crianças das zonas urbana, rural e ribeirinha do município estão participando das ações

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, promoveu durante toda esta semana uma programação especial voltada às crianças de 3 a 5 anos nas escolas municipais. A iniciativa faz parte das comemorações da Semana da Criança e inclui atividades recreativas, distribuição de presentes e apresentações com personagens infantis.

O prefeito entrou na brincadeira e se vestiu como personagem infantil/Foto: Reprodução

Cerca de 1.348 crianças das zonas urbana, rural e ribeirinha do município estão participando das ações. O prefeito Zé Luiz acompanhou as atividades vestido de Barney e destacou o compromisso da gestão com a primeira infância.

“Acho que o maior benefício, o maior pagamento de qualquer gestor, de qualquer pessoa que faz uma ação às crianças, é ver aquele sorriso sincero, aquele abraço, aquele gesto de carinho. E só temos a agradecer a Deus por proporcionar esse momento. Já realizava essa atividade antes de ser prefeito e, agora, como gestor, somamos esforços e ampliamos o alcance”, afirmou o prefeito.

Zé Luiz ressaltou ainda que a Semana da Criança vai além da recreação. “Em muitas escolas municipais, a maioria dos alunos é de famílias de baixa renda, e atividades como esta representam um momento de inclusão e cuidado social. Para muitas crianças, é a única oportunidade no ano de receber um presente, participar de uma festa e vivenciar um ambiente lúdico e acolhedor dentro da escola”, disse.

Mais de 1 mil crianças participam das ações/Foto: Reprodução

A professora Lúcia Rocha, da Escola Francisca Rodrigues Ribeiro, destacou a importância da iniciativa para o processo educacional. “A escola recebeu com satisfação as atividades do Dia das Crianças, com personagens que animaram nossos alunos. Agradecemos à Prefeitura pela iniciativa e pela presença do prefeito Zé Luiz e da equipe. É visível a alegria das crianças, e isso contribui de forma positiva para o aprendizado e o convívio escolar”, declarou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost