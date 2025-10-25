25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

No Acre, produtor dribla clima amazônico e colhe 1ª safra de uvas: “Todo mundo dizia que não dá”

A plantação, localizada no bairro Pé do Banho, foi visitada pelo ex-vereador e presidente da Câmara, Renan Costa, que acompanhou de perto o desenvolvimento da safra

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um produtor rural de Mâncio Lima tem se destacado ao conseguir cultivar uvas em uma região tradicionalmente considerada inadequada para a fruta. A plantação, localizada no bairro Pé do Banho, foi visitada pelo ex-vereador e presidente da Câmara, Renan Costa, que acompanhou de perto o desenvolvimento da safra.

o plantio de uvas não é comum na região/Foto: Reprodução

Durante a visita, Renan Costa destacou o sucesso do cultivo e a surpresa diante do resultado. “Todo mundo dizia que não dá uva em Mâncio Lima, que só dá no canto frio, no sul. Olha como ela está bonitinha, maravilhosa. É a primeira safra, mas já dá para ver que vai ser muita uva”, afirmou.

O parlamentar também comentou sobre a expectativa para as próximas colheitas. Segundo ele, a primeira carga foi pequena, mas a planta já mostra potencial para aumentar a produção, com cachos saudáveis e promissores. “Agora que elas estão dando a safra geral dela, essa carga deu pequena, mas na próxima vai dar muita”, disse.

Renan Costa destacou ainda a importância da iniciativa para a diversificação agrícola na região, mostrando que é possível cultivar frutas até então consideradas fora do clima local. A plantação é apontada como uma inovação no cenário agrícola de Mâncio Lima.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost