No Acre, produtor dribla clima amazônico e colhe 1ª safra de uvas: “Todo mundo dizia que não dá”

Um produtor rural de Mâncio Lima tem se destacado ao conseguir cultivar uvas em uma região tradicionalmente considerada inadequada para a fruta. A plantação, localizada no bairro Pé do Banho, foi visitada pelo ex-vereador e presidente da Câmara, Renan Costa, que acompanhou de perto o desenvolvimento da safra.

Durante a visita, Renan Costa destacou o sucesso do cultivo e a surpresa diante do resultado. “Todo mundo dizia que não dá uva em Mâncio Lima, que só dá no canto frio, no sul. Olha como ela está bonitinha, maravilhosa. É a primeira safra, mas já dá para ver que vai ser muita uva”, afirmou.

O parlamentar também comentou sobre a expectativa para as próximas colheitas. Segundo ele, a primeira carga foi pequena, mas a planta já mostra potencial para aumentar a produção, com cachos saudáveis e promissores. “Agora que elas estão dando a safra geral dela, essa carga deu pequena, mas na próxima vai dar muita”, disse.

Renan Costa destacou ainda a importância da iniciativa para a diversificação agrícola na região, mostrando que é possível cultivar frutas até então consideradas fora do clima local. A plantação é apontada como uma inovação no cenário agrícola de Mâncio Lima.