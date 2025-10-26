no-“altas-horas”,-neymar-fala-sobre-a-chance-de-jogar-a-copa-de-2026;-veja

Neymar Jr. quebrou o silêncio sobre a possibilidade de disputar mais uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Durante participação no programa Altas Horas, o atacante respondeu a uma pergunta vinda da plateia que rapidamente viralizou nas redes sociais. Uma criança, ao ter a chance de interagir com o jogador, perguntou em tom curioso e direto: “Ô Neymar, você vai jogar na Copa de 2026?”.

Sorridente, o camisa 10 do Santos respondeu: Eu espero que sim. Estou treinando, me recuperando bem, tentando ficar 100% fisicamente para poder ajudar o Brasil a voltar a ganhar a Copa do Mundo.”

Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho durante a derrota para o Uruguai, ainda na era Fernando Diniz. Após longo período de tratamento, ele retornou ao futebol brasileiro no início deste ano, ao acertar com o Santos, clube que o revelou.

No entanto, uma nova lesão no músculo reto femoral da coxa direita o afastou novamente dos gramados. A última vez que entrou em campo foi no dia 14 de setembro, contra o Atlético, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O jogador, que já disputou três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022), em outro momento também falou sobre a emoção de representar o país em um Mundial. “É uma sensação completamente diferente de qualquer outro campeonato. Copa do Mundo é algo que você sempre se dedicou para aquilo. Estar representando sua nação, seu país, e saber que disso é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito gostosa”, afirmou.

“Eu já passei por todos os tipos de sentimento na Copa do Mundo. Mas confesso que representar a Seleção é muito gratificante. É maravilhoso”, completou o craque, que sonha em voltar a defender o Brasil em mais uma edição do torneio mais importante do futebol mundial.

