26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

No “Altas Horas”, Neymar fala sobre a chance de jogar a Copa de 2026; veja

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
no-“altas-horas”,-neymar-fala-sobre-a-chance-de-jogar-a-copa-de-2026;-veja

Neymar Jr. quebrou o silêncio sobre a possibilidade de disputar mais uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Durante participação no programa Altas Horas, o atacante respondeu a uma pergunta vinda da plateia que rapidamente viralizou nas redes sociais. Uma criança, ao ter a chance de interagir com o jogador, perguntou em tom curioso e direto: “Ô Neymar, você vai jogar na Copa de 2026?”.

Sorridente, o camisa 10 do Santos respondeu: Eu espero que sim. Estou treinando, me recuperando bem, tentando ficar 100% fisicamente para poder ajudar o Brasil a voltar a ganhar a Copa do Mundo.”

Veja as fotos

Neymar pela seleção brasileira (Reprodução)
Neymar pela seleção brasileira (Reprodução)
Reprodução (Instagram)
Neymar na seleção brasileiraReprodução (Instagram)
Neymar e Vini Jr em partida pela Seleção Brasileira/Reprodução/CBF
Neymar e Vini Jr em partida pela Seleção BrasileiraNeymar e Vini Jr em partida pela Seleção Brasileira/Reprodução/CBF

Leia Também

Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho durante a derrota para o Uruguai, ainda na era Fernando Diniz. Após longo período de tratamento, ele retornou ao futebol brasileiro no início deste ano, ao acertar com o Santos, clube que o revelou.

No entanto, uma nova lesão no músculo reto femoral da coxa direita o afastou novamente dos gramados. A última vez que entrou em campo foi no dia 14 de setembro, contra o Atlético, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O jogador, que já disputou três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022), em outro momento também falou sobre a emoção de representar o país em um Mundial. “É uma sensação completamente diferente de qualquer outro campeonato. Copa do Mundo é algo que você sempre se dedicou para aquilo. Estar representando sua nação, seu país, e saber que disso é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito gostosa”, afirmou.

“Eu já passei por todos os tipos de sentimento na Copa do Mundo. Mas confesso que representar a Seleção é muito gratificante. É maravilhoso”, completou o craque, que sonha em voltar a defender o Brasil em mais uma edição do torneio mais importante do futebol mundial.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost