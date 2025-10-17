No chutômetro do portal LeoDias, jornalistas opinam sobre ‘quem matou Odete’. Confira!

Após a opinião pública nas ruas e o chutômetro na redação da LeoDias TV, nossa reportagem desbravou o circuito jornalístico para saber a opinião de profissionais gabaritados sobre quem matou a vilã Odete Roitaman (Débora Bloch). Daqui a pouco, o Brasil por fim terá a resposta que todos aguardam, mas antes, confira a opiniao de quem acompanhou a nova versão de “Vale Tudo” do início ao fim.

Keila Jimenez (Hoje em Dia e R7) – “Sou da turma que acredita que a Odete está viva com ajuda do Freitas, da secretária dela também. Essa Odete viu a primeira ‘Vale Tudo’ e nessa ela está viva!”.

Carla Bittencourt (Portal LeoDias) – “Eu acho que a Odete forjou a morte dela. Só isso vai salvar esse final tenebroso. Não quero acreditar que a autora vai decidir por um dos cinco suspeitos ‘oficiais’. Mas também não consigo imaginar outra pessoa matando a Odete… se eu tiver que apostar em alguém, acho que a Leila pode ter atirado. Ou o Eugênio! Mas como não tem imagens deles entrando no quarto? Prefiro acreditar que ela está viva mesmo”.

Lucas Pasin (Portal Metrópoles) – “Nada me leva a acreditar que o assassinato de Odete Roitman foi cometido por algum dos cinco suspeitos levantados pela autora e pela trama nessa reta final. Já sabemos que Heleninha provavelmente errou o tiro. Não vejo Celina, Marco Aurélio, Fátima ou César com esse desfecho. Dito isso, tenho duas teorias que acredito e que muito me agradam. A primeira delas é o assassino ser a Nice. Ela teria descoberto que Odete matou a Ana Clara e foi se vingar. No entanto, a teoria que eu mais gosto e que mais me agrada é a que Odete Roitman está viva. Ela fingiu a morte em acordo com Consuelo. Como parte do acordo, Consuelo seria sua porta-voz e teria algumas missões, entre elas tirar Marco Aurélio da presidência da TCA e trazer Afonso Roitman de volta a empresa. Seria um excelente final com uma personagem aparentemente incorruptível se rendendo ao dinheiro de Odete, e mostrando que sim, vale tudo por dinheiro. Até mesmo acobertar a morte de Odete”.

Fabíola Reipert (A Hora da Venenosa e R7) – “Vou apostar no Leonardo (Guilherme Magon). Ele pode estar fingindo que não melhorou. Ele é o que mais teria motivo, depois da maldade que a mãe fez com ele”.

Janaína Nunes (LeoDias TV) – “Aquela cena do Eugênio com a Celina só se justifica se o Eugênio estiver na cena do crime do crime. Ele desistir de ir para o Nordeste com o Freitas, ficar ali, o diálogo estranho com a Celina, eu acho que foi ele, o Eugênio. Eu juro que vou gritar tanto e vou ligar para cada um que falou mal dessa novela. Ele foi um personagem importante na primeira versão. Não faz sentido a autora ter apagado ele”.

Arthur Pires (Camarote da Fofoca / LeoDias TV) – “Acho que ela está viva!”.

Mônica Apor (Portal LeoDias) – “Eu acho que se tiver entre os cincos, é tudo meio óbvio. Gostaria que fosse uma pessoa inesperada, tipo o Freitas (Luís Lobianco) mas aposto no César”.

Monique Arruda (Portal LeoDias) – “Acho que ela não morreu. Que vai ser um recado social da novela que os vilões se dão bem no final”.

Kadu Brandão (Editor-chefe do portal iBahia) – “Se for para arriscar entre os cinco suspeitos, eu fico com César Ribeiro (Cauã Reymond) diante da mudança de vida que ele podia ter, além de ser o mais inusitado entre eles. Mas não descarto a possibilidade dela estar viva”.

Fábio Costa (Pesquisador de Teledramaturgia, Observatório da TV) – “Se é que ela está mesmo morta…Se estiver, para mim foi a Leila. Mesma assassina, outros motivos. Não há por que ela estar na cena do crime sem ser para realmente ter matado, em vez de qualquer um dos outros ‘suspeitos’”.

Kaká Novelas (Bora Brasil e Rádio Bandeirantes) – A teoria que eu tenho é que a Heleninha atirou na Odete.só que o buraco na parede é dela, que ela atirou e está achando que matou a mãe assim como ela achava que tinha matado o irmão. O Marco Aurélio disse que estava com o silenciador, por isso só se ouviu o barulho do tiro. Eu acho que foi o Aurélio, até por um questão de Justiça com a primeira versão”.

Felipe Reis (Feed TV e Canal Paulo Mathias) – “Eu acho que a Odete está viva!”.

José Carlos Nery (Coluna Flávio Ricco) – “Estou entre o mordomo Eugênio (lupis Salem) e a Leila (Carolina Dieckammann)”.

Flávio Ricco (Colunista do portal LeoDias) – “Acho que foi o mordomo Eugênio”.

Uziel (Canal Uzi por Aí / YouTube) – “Se a Manu não estiver encachaçada, um bom nome seria Luciano, neto de Nice (Edvana Carvalho), por vingança da morte de Ana Clara (Samantha Jones)”.

David Brazil (Influenciador) – “Eu acho que essa safada está vida, mas eu também desconfio da tia Celina”.