No coração da Amazônia, cidade do Acre é apontada como ‘a mais isolada do país’

Localizado no extremo oeste do Acre, o município de Marechal Thaumaturgo é apontado como a cidade mais isolada do país. Cercado por uma das regiões mais densas da Amazônia e cortado pelos rios Juruá e Tejo, o acesso ao local só é possível por barco ou avião.

A distância de quase 600 quilômetros em relação à capital Rio Branco e a ausência de estradas pavimentadas tornam a viagem longa e desafiadora, em alguns casos, o trajeto fluvial pode levar até três dias.

Fundada às margens do Rio Juruá, a cidade mantém seu modo de vida ligado ao ritmo das águas. A economia local se sustenta principalmente na pesca, agricultura de subsistência e no extrativismo de produtos como castanha, borracha e açaí.

Com cerca de 20 mil habitantes, a população se distribui em comunidades ribeirinhas, onde a energia é limitada e a comunicação restrita. O isolamento encarece o transporte de suprimentos e dificulta o acesso a serviços básicos, mas também preserva um dos ecossistemas mais intactos do país.

O território de Marechal Thaumaturgo está inserido no Parque Nacional da Serra do Divisor, uma das áreas mais conservadas da Amazônia brasileira.