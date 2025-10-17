17/10/2025
No DF, 63% dos partos feitos em 2 hospitais são de mães de Goiás

Os hospitais regionais do Gama (HRG) e de Santa Maria (HRSM) têm realizado mais partos de moradoras do Entorno do Distrito Federal do que de pessoas que moram na capital. É o que apontam a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) e o Instituto de Gestão Estratégica do DF (Iges-DF).

Os órgãos divulgaram, nessa quinta-feira (16/10), que os dois hospitais registraram 5.098 partos entre janeiro e agosto deste ano. Destas, 3.240 foram de mães residentes em cidades goianas próximas ao DF. Os dados constam no Painel Infosaúde, da SES-DF.

Assim sendo, 63,5% dos partos realizados no HRG e no HRSM são de mães que moram no Entorno.

Números separados

Na unidade do Gama, foram 2.555 partos entre janeiro e agosto: 1.842 de mulheres do Entorno (72,1%), e 713 de brasilienses (27,9%).

Já no HRSM, o total de partos é de 2.543, sendo 1.398 pacientes vindas de municípios vizinhos (55%) e 1.144 moradoras do DF (45%).

Cidades que mais recorrem

Os municípios goianos cujas mães mais vêm ao DF estão no Entorno Sul. Entre as cidades que mais recorrem a essas duas unidades estão Valparaíso de Goiás (1024), Luziânia (886), Novo Gama (793) e Cidade Ocidental (446). Santo Antônio do Descoberto têm sete mães que vieram ao DF; Águas Lindas, dois casos; Planaltina e Padre Bernardo, um parto cada.

Para o secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, a alta demanda do Entorno é um “desafio grande”, mas reforça a missão do DF de atender a população de maneira humanizada. “Estamos investindo em estrutura, tecnologia e profissionais para garantir que cada mãe e cada bebê tenham a assistência necessária”, revela Juracy.

