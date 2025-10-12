No dia de Aparecida, Papa Leão XIV posta foto com imagem da padroeira

O Papa Leão XIV usou as redes sociais neste domingo (12/10), Dia de Nossa Senhora Aparecida, para homenagear a Santa Padroeira do Brasil. Na sua conta oficial no Instagram, o pontífice aparece em uma foto segurando a imagem da santa.

De acordo com a imprensa oficial do Vaticano, a imagem foi levada ao Papa Leão durante visita do líder religioso ao Palácio Leão XIII, sede histórica da Rádio Vaticano, no sábado (11/10).

O papa encontrou funcionários do Dicastério para a Comunicação para um momento familiar e recebeu a imagem de integrantes da redação brasileira do veículo.

Encontro com Lula

O Papa Leão XIV se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (13/10) no Vaticano.

Será o primeiro encontro entre ambos desde que o americano Robert Francis Prevost assumiu o posto. Na posse do pontífice, em maio, quem representou o governo brasileiro foi o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Lula desembarcou em Roma na manhã deste domingo (12/10). Além da visita ao papa, o petista participará, na capital italiana, do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Missa de Aparecida