No dia de Aparecida, Papa Leão XIV posta foto com imagem da padroeira

O Papa Leão XIV usou as redes sociais neste domingo (12/10), Dia de Nossa Senhora Aparecida, para homenagear a Santa Padroeira do Brasil. Na sua conta oficial no Instagram, o pontífice aparece em uma foto segurando a imagem da santa.
De acordo com a imprensa oficial do Vaticano, a imagem foi levada ao Papa Leão durante visita do líder religioso ao Palácio Leão XIII, sede histórica da Rádio Vaticano, no sábado (11/10).
O papa encontrou funcionários do Dicastério para a Comunicação para um momento familiar e recebeu a imagem de integrantes da redação brasileira do veículo.
Encontro com Lula
O Papa Leão XIV se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (13/10) no Vaticano.
Será o primeiro encontro entre ambos desde que o americano Robert Francis Prevost assumiu o posto. Na posse do pontífice, em maio, quem representou o governo brasileiro foi o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).
Lula desembarcou em Roma na manhã deste domingo (12/10). Além da visita ao papa, o petista participará, na capital italiana, do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
Missa de Aparecida
- Neste domingo (12/10), a tradicional missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, no interior paulista, ocorreu com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). A participação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também foi inicialmente prevista, mas ele não compareceu ao evento.
- O secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD), esteve presente na missa como representante do Palácio dos Bandeirantes. A assessoria de Tarcísio afirmou que ele decidiu passar o dia somente com a família.
- A presença do prefeito paulistano Ricardo Nunes (MDB) também estava prevista na agenda oficial dele. No caso dele, a ausência se deu devido às más condições do tempo no horário em que decolaria a aeronave que o levaria até Aparecida.
- Durante o evento, o arcebispo Dom Orlando Brandes faz menção ao mundo político ao citar a pobreza e as desigualdades sociais no Brasil, pedindo que os políticos ajam em favor do povo.
- “Que os que foram eleitos pelo povo votem em leis favoráveis ao povo de Deus, favoráveis aos pobres”, disse.
Com o tema “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida”, a tradicional Festa da Padroeira, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, tem na programação novena, procissões e shows que acontecem até este domingo, data em que a santa é celebrada.