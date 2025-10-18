No Dia do Médico, Anchieta destaca cuidado, tecnologia e segurança

O Dia do Médico, celebrado neste sábado (18/10), é um convite à reflexão sobre o propósito de quem dedica a vida a cuidar do outro. Nos Hospitais Anchieta, unidades da rede Kora Saúde no Distrito Federal, o sentimento é de reconhecimento e gratidão aos profissionais que sustentam, com ciência e sensibilidade, uma das mais desafiadoras e essenciais jornadas humanas: a do cuidado.

A gerente médica do Hospital Anchieta Taguatinga, Marina Sousa, conta que a medicina não foi um caminho herdado, mas um chamado. “Eu nunca tive médicos na família. Às vezes, penso que foi a medicina que me escolheu. Sempre gostei de gente, sempre admirei o papel de quem cuida”, relembra. Segundo ela, é o contato com o paciente que molda o médico e o transforma.

“É nesse encontro que a gente aprende sobre empatia, sobre diferentes realidades e formas de enxergar a vida. A medicina humaniza quem a pratica”.

Para Marina, a tecnologia é uma aliada poderosa, mas jamais substituirá a relação entre médico e paciente. “Nada supera o contato humano. A telemedicina, os novos diagnósticos e tratamentos são avanços incríveis, mas o essencial continua sendo ouvir, acolher e olhar para quem está do outro lado.

Dra. Marina Sousa – Gerente Médica do Hospital Anchieta Taguatinga

A medicina como vocação

O mesmo sentimento de entrega e propósito marcou a trajetória do Dr. Marcello Caio, diretor da Kora Saúde no DF (Hospitais Anchieta Taguatinga e Ceilândia). Ele também não veio de uma família de médicos — o sonho inicial era seguir a carreira militar. “Prestei o vestibular de medicina quase como um teste de conhecimento, sem imaginar que ali começaria minha história. Hoje, 30 anos depois, entendo que foi a escolha mais certa da minha vida”, afirma.

Marcello relembra um episódio que o marcou profundamente e reafirmou seu compromisso com o cuidado próximo.

“Um paciente me ligou dizendo que o pai, um coronel aposentado, estava enjoado e suando frio, mas dizia estar bem. Poderia ter dito para esperar. Mas algo me fez insistir para que ele fosse ao hospital. Ele estava infartando. Essa decisão salvou a vida dele. Foi uma lição sobre disponibilidade, zelo e compromisso com a vida do outro.”

Dr. Marcello Caio – Diretor da Kora Saúde no DF

Quando fala sobre o futuro, o médico se mostra otimista com os avanços tecnológicos, mas ressalta a importância do equilíbrio. “A inteligência artificial e os medicamentos biológicos estão transformando a medicina. Mas precisamos lembrar que nenhuma máquina substitui o olhar clínico, a escuta e o instinto do médico que está à beira do leito”, ressalta.

O legado e o futuro da medicina

Com décadas de experiência e atuação direta na formação de novos profissionais, o Dr. Dario Ferreira, diretor médico corporativo da Kora Saúde, acredita que o futuro da medicina será moldado pela integração entre tecnologia e empatia.

“A assistência à saúde é complexa e exige preparo técnico, mas também sensibilidade. Utilizem todas as ferramentas disponíveis, aprimorem o conhecimento, mas nunca percam o olhar humano”, orienta.

Dr. Dario Ferreira – Diretor Médico Corporativo na Kora Saúde

Ele reforça que a essência da profissão está no vínculo com o paciente. “Lembrem-se do juramento que fizeram ao abraçar esta profissão. A essência da medicina está na conexão com o outro, na empatia e no cuidado que nenhuma máquina pode substituir. ”

Nos Hospitais Anchieta, o compromisso com a excelência se traduz em práticas seguras, aprendizado contínuo e atenção integral à jornada do paciente. Neste Dia do Médico, a homenagem da instituição é também um agradecimento — a cada profissional que transforma ciência em cuidado e técnica em vida.

Hospital Anchieta

