No Dia Mundial da Psoríase, ex-BBB Renata Saldanha fala sobre diagnóstico e superação

No Dia Mundial da Psoríase, nesta quarta-feira (29/10), a campeã do “BBB 25”, Renata Saldanha, abre o coração ao falar sobre o diagnóstico e o tratamento da doença inflamatória crônica da pele, em entrevista ao portal Gshow. A bailarina cearense conta que, desde criança, enfrentava irritações recorrentes em regiões de dobra, como joelhos, cotovelos e pescoço, sintomas que se agravavam com o calor e o suor.

“Tinha muitas alergias. A minha pele sempre foi muito sensível. Eu tratava algo que os dermatologistas chamavam de eczema de dobra. Nas épocas mais quentes, aquilo ficava absurdo. Eu dançava em Fortaleza e passava quase quatro horas ensaiando, suada. Já era quase natural do meu corpo”, detalha Renata.

O diagnóstico oficial veio em 2017, após uma forte reação alérgica a uma tinta de cabelo. “Pintei o cabelo e tive uma alergia absurda. Onde encostou a tinta, queimou minha cabeça inteira. Desenvolvi uma urticária no corpo todo e fiquei semanas sem melhorar. Quando fui ao dermatologista, ele olhou e disse: ‘Você está com crise de psoríase’. Fiz a biópsia e deu positivo. Tudo começou a fazer sentido”, relembra.

Segundo a ex-BBB, as crises mais intensas sempre ocorreram em períodos de maior carga física ou emocional. “Meu corpo estava tentando falar comigo. Em temporadas de espetáculo, quando eu me exercitava demais ou estava ansiosa, a doença se manifestava. Às vezes nem era só emocional, era físico mesmo”, explica.

Além das limitações físicas, Renata enfrentou preconceito e falta de compreensão. “Essa coisa da axila, eu me sentia muito exposta. Milhões de vezes eu saía sempre com blusa de manga porque me incomodava. Eu trabalhava em uma modalidade que utiliza muito o corpo. Então, às vezes, o figurino era um top e um short. E eu sempre sentia que estava ali exposta — e o pior era que eu não tinha escolha”, conta.

A cearense também lembra do impacto emocional causado pelo olhar alheio. “O mais cansativo era a forma como as pessoas olhavam, como se fosse escolha minha estar daquele jeito. Diziam: ‘Por que você não passa uma pomadinha?’ ou ‘Por que você não faz esse tratamento?’. Eu já tinha tentado de tudo. Quando eu estava em crise e a pele ficava muito exposta, as pessoas olhavam como se fosse contagioso”, desabafa.

Autoestima e alimentação

Durante a pandemia da Covid-19, a bailarina viveu uma das piores fases da doença. Sem trabalho e emocionalmente abalada, viu a psoríase se espalhar por todo o corpo. Foi nesse período que decidiu buscar apoio psicológico e acompanhamento nutricional. “Comecei a terapia e procurei uma nutricionista. Quando entendi que meu emocional e a alimentação estavam ligados à psoríase, tudo mudou. Passei muito tempo sem sintomas fortes. Hoje, eu sei quais são os meus gatilhos”, conta.

Renata descobriu que fatores como alimentação inflamatória e estresse eram determinantes no agravamento das crises. Com o tempo, ela passou a adotar uma rotina de autocuidado e equilíbrio, aliando alimentação saudável, suplementação e acompanhamento médico. “Aprendi que conhecimento é a chave. Quando começo a sentir sintomas, já sei o que fazer para evitar que a crise se agrave”, afirma.

Hoje, ela vê na disciplina e no autoconhecimento os pilares para o controle da doença. “A alimentação fez muita diferença para mim. Quando comecei a cuidar de verdade da minha saúde intestinal, a doença mudou de comportamento. Passei a ter menos crises e, quando elas apareciam, conseguia controlar muito mais rápido. Eu também aprendi a respeitar meus limites: quando o corpo dá sinais, eu paro e cuido”, completa.

Com acompanhamento médico e uma rotina mais equilibrada, a campeã do “BBB 25” afirma ter aprendido a lidar com a condição de forma leve e consciente. “Não escolhi ter. Em vez de julgar, é importante entender e acolher. Quanto mais a gente se sente compreendido, melhor”, finaliza.