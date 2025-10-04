04/10/2025
No Dia Mundial dos Animais, Prefeitura de Rio Branco reforça importância da adoção; VÍDEO

Além da adoção, a vacinação é outro ponto central da campanha

A Prefeitura de Rio Branco utilizou o Dia Mundial dos Animais, celebrado neste sábado (4), para reforçar a importância da adoção responsável, da vacinação e do cuidado com os pets. A ação é realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde e tem como objetivo valorizar a causa animal e incentivar a população a contribuir para o bem-estar dos bichos.

De acordo com a gestão municipal, a campanha lembra que os animais de estimação não são apenas companheiros, mas fazem parte das famílias. “O amor e a lealdade que um pet oferece são únicos, e cabe a nós retribuir com cuidado, carinho e responsabilidade”, destacou a Prefeitura em comunicado.

O Centro de Zoonoses de Rio Branco também participa da iniciativa, disponibilizando animais que aguardam um lar definitivo. “Adotar é um gesto de amor que transforma duas vidas, a do animal e a sua. Cada um deles tem muito carinho para oferecer e tornar o seu cansaço em força e sua tristeza em alegria”, reforça o material de divulgação.

Além da adoção, a vacinação é outro ponto central da campanha. A Secretaria Municipal de Saúde oferece gratuitamente a vacina antirrábica para cães e gatos. “Garantir a segurança da sua família e de seus pets é garantir mais cuidado, prevenção e proteção”, informou a Prefeitura.

