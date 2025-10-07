07/10/2025
Universo POP
No “Mais Você”, Grazi Massafera fala do convívio com a filha e diz que Cauã é pai presente

Escrito por Portal Leo Dias
no-“mais-voce”,-grazi-massafera-fala-do-convivio-com-a-filha-e-diz-que-caua-e-pai-presente

Grazi Massafera participou do “Mais Você” desta terça-feira (7/10) e fez revelações sobre carreira e vida pessoal. No programa da Globo, em entrevista para Ana Maria Braga, a atriz foi só elogios para a filha, Sofia, de 13 anos. A adolescente é fruto do relacionamento da artista com o ator Cauã Reymond, de quem ela se divorciou em 2013.

Ao falar da herdeira, Grazi compartilhou que se reeduca no convívio diário com ela: “Me transformo desde que essa menina tava na minha barriga. É tão lindo ter uma menina nos tempos de hoje”. A atriz também destacou que, durante a pandemia, se deu conta de que precisava diminuir o ritmo de trabalho para aproveitar a companhia de Sofia. “Dei esse tempo bem grande, me dediquei totalmente à ela porque eu comecei a trabalhar ela tinha três meses”, lembrou.

Orgulhosa, a artista ainda falou que estar presente com a filha e conhecê-la melhor a cada ano é fundamental. “Eu trabalhei demais pra conquistar, hoje, tudo o que eu posso oferecer também pra ela”, contou, revelando que a garota está tendo uma adolescência linda.

Em relação a Cauã Reymond, Grazi afirmou que ele é um pai muito presente: “Temos uma relação de respeito bem boa pra poder transmitir todo o amor que a gente tem por ela”.

Próxima novela das 21h

Em “Três Graças”, novela que ocupará o lugar de “Vale Tudo”, a atriz interpretará a vilã Arminda. Criado e escrito por Aguinaldo Silva, o folhetim estreará em 20 de outubro e contará com Sophie Charlotte e Dira Paes no elenco.

ESCOLHA DO EDITOR

