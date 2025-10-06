No “Mais Você”, Taís Araujo chora ao falar da importância de Raquel, de “Vale Tudo”

Taís Araujo esteve no “Mais Você” desta segunda (6/10) para tomar café da manhã com Ana Maria Braga e falar de “Vale Tudo”. No matinal da Globo, a atriz abriu o coração sobre o que pensa de Raquel, protagonista que interpreta no remake. A apresentadora do programa disse que acha a personagem parecida com a artista em vários aspectos: “Com as coisas que você acredita”, comentou.

No bate-papo, Taís afirmou que é apaixonada por Raquel e concordou com Ana Maria. “Ela é uma mulher que me emociona, sabe?! Eu falo, fico até emocionada mesmo. Ela me emociona! As questões da Raquel me emocionam”, disse a atriz, com a voz embargada e lágrimas nos olhos.

A apresentadora do “Mais Você”, diante da situação, desabafou que entrevistar a artista era um perigo, pois também ficava emocionada. Taís, ainda enaltecendo a personagem, completou: “Essa mulher que a gente reconhece, que tá aí na base da pirâmide do Brasil, sabe?! Batalhando pra criar seus filhos, apesar de toda a adversidade que esse país proporciona pras pessoas que tão na base da pirâmide… É muito difícil viver no Brasil assim. Esse tipo de mulher, esse tipo de pessoa é muito difícil”. Ana Maria também chorou ao ouvir a atriz, que destacou o fato de Raquel não perder a alegria mesmo diante das dificuldades.

O último capítulo de “Vale Tudo” será exibido em 17 de outubro. Até lá, o assunto especulado, principalmente nas redes sociais, é quem vai matar Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch.