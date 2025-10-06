No mês das crianças, Mundo Pixar é gratuito para quem tem até 12 anos

O mês das crianças chegou – e o Mundo Pixar está com uma promoção especial para quem tem até 12 anos. Em outubro, os pequenos que forem ao evento acompanhados de adultos pagantes entram de graça. A experiência imersiva chegou a São Paulo em junho e está com datas disponíveis, no site oficial, até 2 de novembro.

Na exposição, os visitantes se sentem dentro das animações que marcaram a infância, mas também de produções recentes. São mais de 30 personagens em 3D espalhados pelo local, que fica no estacionamento do shopping Center Norte.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center Norte Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center Norte Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center Norte Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center Norte Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center Norte Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center Norte Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center Norte Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center Norte Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center Norte Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr Voltar

Próximo

Áreas temáticas

Para os fãs de “Toy Story”, que completou 30 anos recentemente, é possível sentir-se do tamanho de um brinquedo no quarto de Andy. Já o desenho “Monstros S.A” tem uma ala com direito ao andar dos sustos.

Quem gosta de “Up: Altas Aventuras” pode comemorar, pois o Mundo Pixar tem a casa do sr. Carl Fredricksen de portas abertas. A Sala de Comando de “Divertidamente 2” é outro grande atrativo do evento.

Na área de “Procurando Nemo”, o fundo do mar é o cenário para garantir fotos temáticas. E para quem gosta da animação “Carros”, a Radiator Springs garante a experiência imersiva.

O desenho “Viva – A Vida é uma Festa” não fica de fora do roteiro – e tem duas salas: a casa de Miguel e o Mundo dos Mortos. Outras atrações são o formigueiro de “Vida de Inseto”; o ateliê de Edna Moda, de “Os Incríveis”; a Vila Portorosso, de “Luca”; o metrô de “Elementos”; e o corredor escolar de “Red: Crescer é uma Fera”.

Regulamento

A promoção é válida para criança de até 12 anos e 11 meses que estiver acompanhada de um adulto pagante (inteira ou meia entrada). Os ingressos especiais podem ser garantidos no site da Mundo Pixar ou diretamente na bilheteria física.

O endereço da exposição é avenida Otto Baumgart, 245, na Vila Guilherme (no estacionamento do shopping Eldorado). O ingresso custa R$ 85, mas é possível comprar meia-entrada (R$ 42,50) e “pacotes família” e de grupo, que saem mais baratos.

O calendário do evento, com horários e mais informações, também pode ser consultado no site oficial.