06/10/2025
No mês das crianças, Mundo Pixar é gratuito para quem tem até 12 anos

Escrito por Portal Leo Dias
O mês das crianças chegou – e o Mundo Pixar está com uma promoção especial para quem tem até 12 anos. Em outubro, os pequenos que forem ao evento acompanhados de adultos pagantes entram de graça. A experiência imersiva chegou a São Paulo em junho e está com datas disponíveis, no site oficial, até 2 de novembro.

Na exposição, os visitantes se sentem dentro das animações que marcaram a infância, mas também de produções recentes. São mais de 30 personagens em 3D espalhados pelo local, que fica no estacionamento do shopping Center Norte.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center NorteCrédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center NorteCrédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center NorteCrédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center NorteCrédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center NorteCrédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center NorteCrédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center NorteCrédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center NorteCrédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Crédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr
Exposição imersiva Mundo Pixar acontece em São Paulo, no estacionamento do shopping Center NorteCrédito: Reprodução Instagram @mundopixarbr

Áreas temáticas

Para os fãs de “Toy Story”, que completou 30 anos recentemente, é possível sentir-se do tamanho de um brinquedo no quarto de Andy. Já o desenho “Monstros S.A” tem uma ala com direito ao andar dos sustos.

Quem gosta de “Up: Altas Aventuras” pode comemorar, pois o Mundo Pixar tem a casa do sr. Carl Fredricksen de portas abertas. A Sala de Comando de “Divertidamente 2” é outro grande atrativo do evento.

Na área de “Procurando Nemo”, o fundo do mar é o cenário para garantir fotos temáticas. E para quem gosta da animação “Carros”, a Radiator Springs garante a experiência imersiva.

O desenho “Viva – A Vida é uma Festa” não fica de fora do roteiro – e tem duas salas: a casa de Miguel e o Mundo dos Mortos. Outras atrações são o formigueiro de “Vida de Inseto”; o ateliê de Edna Moda, de “Os Incríveis”; a Vila Portorosso, de “Luca”; o metrô de “Elementos”; e o corredor escolar de “Red: Crescer é uma Fera”.

Regulamento

A promoção é válida para criança de até 12 anos e 11 meses que estiver acompanhada de um adulto pagante (inteira ou meia entrada). Os ingressos especiais podem ser garantidos no site da Mundo Pixar ou diretamente na bilheteria física.

O endereço da exposição é avenida Otto Baumgart, 245, na Vila Guilherme (no estacionamento do shopping Eldorado). O ingresso custa R$ 85, mas é possível comprar meia-entrada (R$ 42,50) e “pacotes família” e de grupo, que saem mais baratos.

O calendário do evento, com horários e mais informações, também pode ser consultado no site oficial.

